“Bisogna abbattere il debito sanitario perché la sanità molisana è morta”. Michele Marone, candidato della Lega come capolista alla Camera per il Molise, sottolinea ancora una volta l’esigenza di superare l’attuale stato di commissariamento del Molise in tema di sanità. Un punto su cui il centrodestra sta battendo da tempo in questa campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Sorridente come sempre, l’attuale consigliere comunale di maggioranza ha accolto a Termoli il ministro Giancarlo Giorgetti per l’inaugurazione della sede elettorale che precede il tour nei maggiori insediamenti industriali della regione da parte del responsabile del Mise.

“Siamo in un momento molto particolare – ha dichiarato Marone – siamo in una economia di guerra. Servono misure idonee che il nuovo Governo troverà per ridare serenità a famiglie e imprese”.

Marone ha rimarcato l’impegno di Giorgetti “per far sì che Stellantis scegliesse Termoli per la Gigafactory che diventerà un fiore all’occhiello”. Sulle percentuali della Lega, Marone ha detto di puntare a “più voti possibili. Non guardo agli altri partiti ma parlo con le persone e le ascolto per portare le loro istanze in Parlamento se sarò eletto”.

Attorniato dagli altri candidati della Lega, Alberto Tramontano e Rita Colaci, Marone ha offerto ‘ospitalità’ nella sua sede termolese in corso Umberto I al candidato all’uninominale della Camera, Lorenzo Cesa. “Mi auguro possiate rappresentare una svolta rispetto agli ultimi parlamentari molisani che non hanno dato un contributo di concretezza. Giro i paesi e le persone non sanno nemmeno chi sono. Quello molisano è un popolo straordinario così come questa terra piena di problemi ma che si possono risolvere”. Poi un elogio a Giorgetti. “Nelle riunioni di centrodestra è la persona più di buon senso e concretezza”.