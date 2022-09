“Mamma operata in tempi record, ortopedia Termoli reparto super”

“Mia madre, 86 anni, è caduta rompendosi il femone. Ero preparata al peggio, vedendo la situazione disastrata degli ospedali molisani, e invece ho avuto una sorpresa davvero meravigliosa: in due giorni è stata operata, sta benissimo, ora sta facendo la riabilitazione e procede spedita verso la completa guarigione”. A parlare è Silvia Cirulli, residente a Termoli, che con queste parole riportate da Primonumero.it vuole ringraziare l’equipe medica e infermierisica dell’ospedale San Timoteo (“dove mamma è stata trattata in modo splendido, con grandissima professionalità e molta premmura”) e in modo particolare il primario del reparto di ortopedia Pino Gagliardi. “Un medico davvero attento, che oltre alla competenza professionale possiede doti umane non trascurabili: mi ha seguita, mi ha spiegato la situazione, ha fatto di tutto perchè potessi tranquillizzarmi e si è preso cura di mia madre dal momento in cui è entrata in opsedale alle dimissioni e oltre, fino alal riabilitazione”.

La donna è stata operata givedì scorso, appena due giorni dopo il trasporto in ospedale mediante pronto soccoso. Caduta martedì, giovedì era già stata sottoposta a un intervento chirurgico, a dimostrazione che quando i medici molisani vengono messi in condizione di lavorare, e vengono dotati di mezzi e anestesisti, il diritto alla salute viene rispettato pienamente. “La mia storia, che mi piace condividere perchè è una stria che apre alla speranza e getta una buona luce sul nostro ospedale, testimonia proprio questo: abbiamo un buon ospedale e bravi medici, e dovrebbe essere sempre così” conclude Silvia.