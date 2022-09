Una allerta arancione è stata diramata per domani 25 settembre dalla Protezione Civile nazionale e di conseguenza anche dalla Protezione Civile del Molise per temporali e rischio idrogeologico anche nella nostra regione. Si prevede infatti nella giornata di domenica l’annunciata ondata di maltempo che toccherà tutto il Centro-Sud Italia e quindi il Molise, dove dovrebbe compire maggiormente la provincia di Isernia e l’area delle Mainarde.

“Brusco cambio della circolazione atmosferica sull’Italia, con l’arrivo della prima forte perturbazione atlantica. A partire dalla giornata odierna, un fronte atlantico si avvincerà a grandi passi da ovest verso l’Italia richiamando, però, nel contempo aria calda e umida dal Nord Africa. Maltempo intenso, anche molto intenso su basso Lazio, Molise centro-occidentale, Fortore e Campania”. Così il meteorologo Gianfranco Spensieri nelle scorse ore aveva annunciato l’arrivo della perturbazione.

Nel pomeriggio di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha incluso fra le regioni a moderata criticità con allerta arancione anche il Molise per il rischio temporali e il rischio idrogeologico.

“Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise – si legge in una nota ufficiale diffusa nel tardo pomeriggio di sabato – attraverso i due uffici di Centro Funzionale Decentrato – Previsione e Monitoraggio e di Sala Operativa Regionale, ha emesso, in data odierna 24 settembre 2022, un Avviso di Allerta con codice Arancione per criticità idrogeologica ed idrogeologica per temporali, dalle prime ore di domani, domenica 25 settembre 2022 ed estensione alle successive 24-36 ore. Parallelamente è stato emesso un Avviso di Allerta Giallo per criticità idrauliche, da vento e moto ondoso. Tutte le criticità sono state valutate in fase di previsione sull’intero territorio regionale.

I fenomeni previsti sono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ad iniziare dai settori occidentali della Regione in rapida estensione ai settori centrali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Le due strutture operative del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, Centro Funzionale Decentrato – Previsione e Monitoraggio e Sala Operativa Regionale, seguiranno l’evolversi della situazione con gli strumenti messi in campo dalla Regione Molise e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Eventuali criticità potranno essere segnalate, oltre che ai classici numeri dell’emergenza, anche alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, contattando il numero 0874.7791 o il numero verde d’emergenza 800.120.021.

Invitiamo tutti a tenersi aggiornati ed a seguire le buone pratiche dell’autoprotezione in caso di evento”.

La giornata di domenica 25 settembre, quella delle Elezioni Politiche, sarà quindi caratterizzata da pioggia e temperature in ribasso su tutta la regione e si può ipotizzare che questo possa influire sull’affluenza alle urne.

Al momento non sono previste situazioni particolarmente allarmanti ma è chiaro che le previsioni vengono aggiornate continuamente e andranno tenute sotto osservazione le evoluzioni del meteo.