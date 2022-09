L'ondata di maltempo

Maltempo, allerta arancione fino a venerdì. Strade allagate e soccorsi a Isernia

La Protezione civile ha diramato l'avviso fino a domani, venerdì 30 settembre: le situazioni più critiche previste nel Medio Molise e in provincia di Isernia. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sulla città di Isernia dove i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire per liberare i tombini e automobilisti in difficoltà per le strade allagate. Danni anche nel centro storico di Campobasso: 115 all'opera