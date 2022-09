Non c’è la folla che aveva accolto il presidente Giuseppe Conte a Termoli nella calda serata del 31 agosto. Una cinquantina di persone partecipa all’incontro che oggi pomeriggio (22 settembre), a tre giorni dal voto, conclude la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Campobasso: nessun comizio, piuttosto un evento-dibattito con l’eurodeputata Laura Ferrara. Si svolge all’Incubatore ‘Antonio di Lallo’, in platea più amministratori, consiglieri comunali e regionali che cittadini comuni.

Il Movimento 5 Stelle è considerato in rimonta dagli analisti: numerosi seggi al Sud sono considerati in bilico dagli analisti, i pentastellati sono in crescita. E se l’ago della bilancia si è spostato dipende dal reddito di cittadinanza. “Il Movimento 5 Stelle non è solo reddito di cittadinanza, ma abbiamo un programma che mette al centro il cittadino e la sua dignità: il nostro punto prioritario è l’agenda sociale e quindi il salario minimo che per noi deve essere di 9 euro all’ora. Purtroppo la proposta che era stata portata in Parlamento dalla senatrice Nunzia Catalfo è stata affossata da altre forze politiche”, scandisce Laura Ferrara ai giornalisti specificando che se il reddito di cittadinanza ha avuto un uso distorto “è responsabilità delle Regioni che non hanno saputo far funzionare i Centri per l’impiego e mettere a punto le politiche attive per il reinserimento sociale”. L’eurodeputata rivendica il superbonus, altra misura targata M5S, e sottolinea che “siamo l’unico partito a parlare di lotta alla mafia candidando due magistrati anti-mafia come Cafiero de Raho e Scarpinato“. E sulla proposta di Giuseppe Conte di togliere alle Regioni la competenza in materia sanitaria per riportarla allo Stato, la Ferrara osserva: “Il Molise, come il Sud, continua a risentire di enormi difficoltà che vanno a ledere i diritti dei cittadini. Se a livello regionale non funziona perchè si perseguono interessi di altro tipo, è meglio centralizzare di nuovo la sanità così sia per l’ordinaria amministrazione che in casi eccezionali (come nel caso della pandemia)”.

All’incontro bordate contro l’eurodeputato Aldo Patriciello che ha bersagliato i pentastellati durante la campagna elettorale. “Parla di noi, ma nel Parlamento europeo non ha fatto niente per il Molise. E’ stato tra i politici più assenti alle sedute dell’europarlamento”, accusa Angelo Primiani.

Ovviamente spazio agli aspiranti parlamentari del Movimento 5 Stelle: al Senato Ottavio Balducci (uninominale), Marica Del Mirto (proporzionale). “Noi siamo tutte persone oneste – le parole di quest’ultima – possiamo andare in giro a testa alta”. Alla Camera sono in corsa il 25enne Riccardo Di Palma (che lancia un appello al voto ai suoi coetanei ), Annamaria Belmonte e Pasquale Casmirro (Camera proporzionale). Domani (23 settembre) il Movimento 5 Stelle sarà impegnato negli ultimi appelli al voto in un mini-tour che toccherà Vinchiaturo, Agnone, San Martino in Pensilis, Isernia, Campomarino e Termoli.