I big del Movimento 5 Stelle stanno battendo il Sud in lungo e in largo: secondo gli analisi, i pentastellati potrebbero conquistare diversi seggi – una trentina sarebbe in bilico – nelle regioni meridionali facendo leva sui voti di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sussidio che sarebbe a rischio se vincesse il centrodestra. E’ la fiammata finale di una campagna elettorale ormai agli sgoccioli: domani 23 settembre gli ultimi comizi e appelli al voto, sabato ci sarà il silenzio prima dell’apertura delle urne domenica mattina (25 settembre) alle 7 fino alle 23. Poi inizierà lo spoglio.

E ieri sera in Molise è arrivata la vice presidente del partito guidato da Giuseppe Conte: la senatrice Paola Taverna, non ricandidata alle elezioni Politiche per il vincolo del doppio mandato, una delle pasionarie del Movimento 5 Stelle. “Siamo gli unici a schierarci dalla parte degli anziani. È necessario mettere a terra provvedimenti e progetti che contribuiscano a rendere la vita dei longevi dignitosa e di qualità. Occorre predisporre un piano nazionale per la non autosufficienza che preveda l’accesso ai servizi sociali, sanitari, ma anche ricreativi”, il suo pensiero.

A Venafro, ‘feudo’ dell’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello, ad accogliere nell’ex Palazzo Armieri Paola Taverna c’erano i candidati di M5S per Camera e Senato, il coordinatore regionale Antonio Federico e i consiglieri regionali. Fra questi Vittorio Nola che rivendica i risultati ottenuti da M5S, come “l’azione messa in campo con il nostro Antonio Federico per l’allacciamento viario che da Venafro, “porta occidentale” del Molise, conduce ai caselli autostradali verso Roma e Napoli. Si tratta di un tracciato di 7 chilometri finalmente cantierabile grazie al progetto esecutivo, oggi al vaglio di Anas. Si tratta di un’opera strategica di cui chiederemo il commissariamento per evitare lungaggini burocratiche che va ad intersecarsi con l’elettrificazione della ferrovia fino ad Isernia, la quale consentirà ai nostri giovani e pendolari di poter studiare e lavorare a Roma o Napoli senza abbandonare i luoghi dove sono nati. A riguardo prosegue il nostro pressing sulla Regione affinché tutto si concretizzi in tempi rapidi con l’elettrificazione della tratta fino a Campobasso. Inoltre, stiamo valutando la possibilità di far partire il servizio ferroviario veloce con partenza dalla stazione di Isernia già completata”.

Nola ricorda anche “l’impegno concreto per dare risposte sulla qualità dell’aria nella piana del Venafrano che nel mese di ottobre vedrà l’Ispra, in collaborazione con l’Arpa Molise, avviare uno studio per la caratterizzazione delle polveri sottili”. Ed ancora: “Sulla transazione ecologica abbiamo creato i presupposti per la presentazione di alcune manifestazioni di interesse per la produzione di idrogeno a Termoli dove nel frattempo atterrerà il raddoppio della rete ferroviaria e verrà realizzata la nuova stazione e il nuovo porto”.

E poi, la battaglia sui diritti civili su cui si sofferma invece Patrizia Manzo: “Il MoVimento 5 Stelle, ad oggi, è l’unico ad impegnarsi per il congedo paterno paritario: un importante tassello per avere la vera parità perché che, se da un lato non lascia sola la figura della donna, come madre, al tempo stesso valorizza il fondamentale ruolo del padre in tema di genitorialità”. Ed è “una attenzione a tutto tondo quella espressa da M5S nel programma di governo: l’educazione sessuale ed emotiva nelle scuole, per contrastare la violenza sessuale con la cultura del rispetto; il rafforzamento della legge 194 per consentire alle donne una vera possibilità di scelta; l’impegno per matrimoni egualitari; la legge contro l’omotransfobia”.

Oggi M5S chiude la campagna elettorale a Campobasso: alle 18.30, all’Incubatore ‘Antonio di Lallo’ di via Monsignor Bologna ci sarà l’eurodeputata Laura Ferrara. Si parlerà in particolare delle prospettive e delle opportunità che l’Europa può offrire al Molise, occasioni imperdibili per migliorare il futuro dei cittadini e del territorio.