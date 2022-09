La sezione campobassana dell’Associazione nazionale dei magistrati ha espresso cordoglio per la scomparsa di Enrico Papa.

“A nome dei componenti della giunta e degli appartenenti alla sezione Molisana della Anm – scrivono il presidente Michele Russo e il segretario Nicola D’Angelo – esprimiamo il profondo cordoglio dei magistrati molisani per la scomparsa del collega Enrico Papa. Magistrato di vastissimo cultura non solo giuridica, alla quale univa versatilità, intuito ed equilibrio, seppe farsi apprezzare unanimemente dai colleghi e dal foro, diventando per tutti un punto di riferimento saldo e imprescindibile e contribuendo a fare del tribunale di Isernia, nel quale operò come giudice per molti anni, un ramo modello di efficienza e di serenità nei rapporti con la classe forense. Lavoratore instancabile, proseguì la sua carriera dapprima a Larino, dove esercitò le funzioni direttive di presidente del tribunale frentano e successivamente a Roma, come consigliere della Corte di Cassazione e nel 2006 come presidente di sezioni della stessa Corte, l’ultimo approdo di un percorso professionale esemplare per capacità e rettitudine”.