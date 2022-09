E’ in città l’imprenditore Matt Rizzetta, l’ex socio di Mario Gesuè che ha deciso di rilanciare il calcio nel capoluogo rilevando il Campobasso 1919 di Angelo Rispoli. Stasera il numero uno del North Sixth Group, accompagnato dal vice presidente Nicola Cirrincione, era nella sala ricevimenti del Coriolis per partecipare alla cerimonia organizzata per celebrare i 30 anni di attività del Comitato Regionale Molise della Figc – Lnd durante la quale sono state omaggiate le figure che in quest’arco temporale hanno ricoperto cariche apicali.

All’evento erano presenti anche il presidente della Federazione Gabriele Gravina e il sindaco di Campobasso Roberto Gravina che si è intrattenuto in un breve colloquio con Rizzetta, probabilmente anche per parlare del futuro della squadra rossoblù dopo il flop della cordata guidata da Mario Gesuè, sparito dai radar: anche il primo cittadino del capoluogo ha perso i contatti col broker di Varese, dal quale 700 tifosi aspettano risposte sul rimborso degli abbonamenti.

Con l’amministrazione comunale la nuova società targata Rizzetta deve definire anche i dettagli della nuova convenzione per l’impiego dello stadio di contrada Selvapiana. Il Campobasso 1919 disputerà anche la prossima gara ‘casalinga’ a Riccia per l’indisponibilità del campo di calcio più importante della città. Stesso discorso per l’attesa sfida contro l’Isernia, l’avversaria più ostica del campionato di Eccellenza nonchè club che ambisce al salto di categoria.

Anche per il match contro il Sesto Campano la capienza massima è di 100 tifosi e quindi bisognerà prenotarsi inviando una mail all’indirizzo campobasso1919fc@gmail.com. Ogni mail – lo ricordiamo – può contenere al massimo una sola prenotazione, quindi un solo nominativo assieme a luogo e data di nascita. Per le prenotazioni saranno prese in considerazione le mail in ordine cronologico.

Ma prima della gara contro il Sesto Campano, la prima a cui assisterà il presidente rossoblù, Matt Rizzetta incontrerà la stampa e i tifosi per presentare il nuovo progetto calcistico. L’appuntamento è alle ore 16, all’Hotel Rinascimento.