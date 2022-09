Lupi-Gambatesa a Riccia. 100 biglietti disponibili: i tifosi dovranno prenotare il posto

Campobasso-Gambatesa, gara valida per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, si disputerà sabato 24 settembre al ‘Poce’ di Riccia per l’attuale indisponibilità dello stadio e di altri campi della provincia. La decisione nel pomeriggio, dopo che è stata bocciata l’ipotesi legata all’impianto di Ripalimosani.

Al match potrà assistere un massimo di 100 tifosi che dovranno prenotarsi inviando una e-mail alla società a questo indirizzo: campobasso1919fc@gmail.com con un solo nominativo corredato di luogo e data di nascita oltre a una copia o foto del documento. Le prenotazioni saranno prese in considerazione in ordine cronologico. L’ingresso è gratuito.

La società ha comunicato che “in attesa di tornare a Selvapiana, giocherà le partite casalinghe al ‘G. Poce’ di Riccia. Sono in corso ulteriori verifiche all’esito delle quali comunicheremo la possibilità o meno di avere i tifosi al nostro fianco e l’eventuale capienza. Si ringraziano, oltre il comune di Campobasso e quello di Riccia, i comuni di Agnone, Bonefro, Bojano, Mirabello, Ripalimosani e Trivento, la Questura di Campobasso, la federazione nonché il Gambatesa calcio per la disponibilità e la collaborazione”.

Ricordiamo che lo stadio di contrada Selvapiana non è ancora nella disponibilità della società di Rizzetta e lo sarà da fine mese. Ma bisognerà fare dei lavori al sistema di irrigazione per la risemina dell’erbetta e per permettere la disputa dei match interni. Si spera di poter sfidare l’Isernia allo stadio il prossimo 15 ottobre.

Matt Rizzetta si è voluto rivolgere direttamente ai sostenitori: “Cari tifosi, allo stato attuale non abbiamo un impianto adeguato per soddisfare le esigenze della nostra tifoseria che, dopo tante delusioni, ha fame di rivedere il Lupo scendere in campo. Purtroppo la situazione dei campi in Molise è questa ed il vostro calore, di cui ci siamo innamorati e ci ha portato ad investire qui, diventa addirittura un problema. Una situazione del genere è inconcepibile per noi, ma questo è e ci adattiamo. La procedura per avere la nostra casa è stata avviata, ma ci sono dei lavori da fare e forse non riusciremo a giocarci prima di metà ottobre. Con il vostro amore supereremo anche questa, ma per ora dobbiamo fare scelte assurde che mai ci saremmo aspettati e che eventualmente ci vedranno costretti a giocare presso l’antistadio di Campobasso”.