L’ultimo bagno, o forse no. Lo splendido mare del secondo weekend di settembre

Il calendario segna 10 settembre, ma oggi a vedere la spiaggia di Termoli sembra agosto. Devono averla pensata così i tanti che oggi si sono riversati sul lungomare nord per godersi quello che potrebbe – o forse no – essere l’ultimo giorno di mare.

Non solo sole e tintarella: moltissimi non hanno resistito e si sono tuffati in acqua, complice la temperatura più che mite.

I termolesi sono abituati alle splendide giornate di mare settembrine ma insieme a loro ci sono anche moltissimi turisti, presenti ancora in gran numero in città. Come dargli torto.