Lotito e Tartaglione incontrano studenti universitari: patto tra scuola, atenei e mondo produttivo

Il presidente Claudio Lotito, candidato al Senato nel collegio uninominale Molise per il centrodestra, e l’onorevole Annaelsa Tartglione, candidata sul proporzionale alla Camera dei Deputati per Forza Italia, hanno incontrato ieri a Campobasso un gruppo di studenti universitari, presente tra gli altri un loro rappresentante.

Motivo del confronto, la volontà di conoscere da vicino le problematiche inerenti le opportunità del mercato del lavoro in relazione alle prospettive occupazionali in Molise.

Lotito e Tartaglione hanno spiegato, enunciandole, che esistono già diverse iniziative a cui i giovani possono fare riferimento. “Sono strumenti importanti – ha detto Lotito – messi in campo dalle istituzioni, ma che non vengono adeguatamente promossi e quindi attivati da parte dei giovani, non solo con riferimento alle Università ma anche alla scuola e alla formazione”. Si tratta di Studio SI, dedicato a studenti e laureati, Fondo di Specializzazione Intelligente del Miur

I due candidati hanno quindi illustrato nuove idee in merito e annunciato che si faranno promotori di un’intesa tra mondo della scuola, università e realtà produttive e associative, da Confindustria, a Confcommercio, da Confapi a Confartigianato, Confagricoltura e Confesercenti e tutte le altre confederazioni, affinché si possano evidenziare le esigenze occupazionali che le realtà produttive e imprenditoriali del territorio regionale offrono. Attraverso stage, anche durante il corso di studi scolastici e universitari, con la possibilità di cimentarsi su progetti finalizzati ad acquisire esperienza sul campo, i giovani potranno essere stabilmente assunti, su esigenza aziendale, entrando subito nel mondo del lavoro.

E’ stato nel complesso un incontro molto proficuo e utile per fare luce su un tema fondamentale per il futuro dei giovani di una Regione alle prese, da tempo, con la crisi economica e il fenomeno grave dello spopolamento.