Lotito e la footballizzazione della politica

Il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, si è detto addolorato per “l’uso propagandistico della politica in commistione col movimento agonistico” e ha rivolto un appello alle strutture territoriali a mantenersi “equidistanti da pulsioni esterne” richiamandosi alla Carta olimpica “che bandisce utilizzi abusivi (cap. 2, comma 10)”.

L’appello fa onore a D’Angelo, ma la realtà è quella denunciata da tanti esperti. Basta leggere il compianto Aldo Biscardi autore de “Il mio processo tra calcio, TV e politica”, Rizzoli, 2003 (vedi in coda altre pubblicazioni).

Il più noto calpestatore della Carta Olimpica è Silvio Berlusconi, ispiratore e Gran maestro di Lotito. Alle regionali molisane del 2018, l’appena 82enne Patron del Milan si esibiva in frenetici pigia pigia di bufù, annunciava “sono uno di voi” ai popolani inebriati. Telemolise mandava in onda la sua miracolosa discesa (in elicottero) dal cielo su Bagnoli del Trigno e Casacalenda. Tutto un abbracciar di donne, bambini, sindaci a beneficio di telecamera. “Questo brodetto alla termolese è strepitoso – disse con Toma – abbiamo la ricetta per guidare il Molise”.

Lotito non ha il genio, né lo strapotere mediatico del suo trainer. Lui fa business con banche ed edilizia, è l’illusionista del gol e da quando si è incaponito sulla politica si è messo a fare il Wanna Marchi del mercato elettorale molisano pur di entrare in Senato con Silvio.

Calcio & politica sono la sua idea fissa, la sua cultura di base. Anche quando vuole adulare i molisani dice che “i cittadini del Molise non sono di serie B”.

Prova ogni giorno col “sono uno di voi”, gioca a carte con qualsiasi elettore di passaggio a suon di birre e feste paesane. A Montefalcone nel Sannio un’ospitale famiglia lo invita a vedersi la partita della Lazio in Danimarca, dove subisce un umiliante 5-1.

Domenica prossima sapremo se sarà umiliato dalla donna che gli contende il seggio al Senato o se la testa nel pallone gli farà un brutto scherzo.

P. S. Libri – Così il potere e la finanza hanno conquistato il calcio mondiale di Marco Bellinazzo – Calcio & geopolitica. Come e perché i paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici di Alessio Postiglione, Valerio Mancini e Narcis Domenech. Calcio e potere di Simon Kuper.