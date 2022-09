Mike Tyson viene ricordato da tutti per la sua furia cieca e la forza bruta con cui mandava al tappeto qualunque avversario. In realtà Tyson aveva un’altra qualità, meno evidente agli occhi del grande pubblico, che lo metteva nelle condizioni di essere il campione che è stato: il lavoro ai fianchi.

Lui colpiva al tronco come nessuno e, quando gli avversari abbassavano i gomiti di quei 5 centimetri per coprirsi meglio il fegato, lui entrava con tutta la sua potenza con il montante che l’ha reso celebre.

E lì non ce n’era più per nessuno.

Lotito non è Tyson, e la cosa appare evidente a colpo d’occhio, ma l’imprenditore romano paracadutatosi nella politica dei collegi sicuri ha compreso perfettamente che qualcuno ha già lavorato ai fianchi il Molise e ora a lui tocca solo tirare il colpo del KO.

Lo stucchevole diario di viaggio del patron della Lazio cui assistiamo da giorni a reti (e giornali) unificate è il meritato epilogo di una storia che arriva da lontano. E che coinvolge tutti i mezzi di comunicazione, anche quelli che oggi stigmatizzano la Lotiteide come se fosse una telenovela paraguayana di serie B.

Ramon Lotito lascia la fazenda nella grande città e si trasferisce tra i campesinos per cercare La Seggia, Violeta La Seggia, una muchacha della famiglia Mucciaccia, di cui Ramon Lotito ha perso le tracce dopo una fugace avventura insieme al suo amigo Patricio.

Patricio Ello da Benafro, Paraguay.

E come Patricio para i guai, nessuno mai.

Questa la trama ma veniamo al punto: vedere su ogni tv, e leggere su ogni giornale, Lotito che gioca a briscola, Lotito che parla di calcio, Lotito che addenta una soppressata è mortificante ma non è affatto sorprendente.

Sono anni che quegli stessi mezzi di comunicazione stanno lavorando ai fianchi i Molisani raccontandogli che loro non sono capaci.

Ogni giorno un articolo o un servizio racconta che chi resta in Molise non ce la fa e, se ci prova, va bastonato subito, prima che si permetta solo di pensare di potercela fare.

Chi ce l’ha fatta è la cugina di uno di Frosolone che fa la parrucchiera a Vasco Rossi, oppure l’attrice che ha uno zio che una volta è stato in vacanza a Campomarino Lido.

Oppure ce la fa la studentessa brillante che oggi lavora nel prestigioso centro di ricerca a Roma, o Milano, o Cassino.

Chi se ne frega in fondo, basta che sia fuori da qui.

È così, ogni giorno, da anni. Ovunque.

Le storie da copertina sono sempre dedicate a personalità nate fuori, vissute fuori o, al limite, morte fuori.

A questo lavorìo certosino e costante si aggiunge anche il caratteristico, e atavico, scetticismo molisano; quell’incrollabile sfiducia nei confronti del prossimo (inteso proprio come vicino) che, se per sbaglio dovesse farcela, è sicuramente per meriti non suoi: amicizie, favori o marchette.

Già perché se provi ad alzare la testa e fare cultura, o impresa, in Molise ti arriva addosso di tutto: l’invidia, quando va bene; le denunce, se va male; la Guardia di Finanza se va malissimo.

Stai al tuo posto e pigliati il sussidio.

Per lo stipendio ci stiamo attrezzando.

È qui, in questa palude, che prosperano i Lotito.

Lui arriva e fa quello che deve fare, nessuna colpa e nessuna pena.

Tutto è già pronto, culturalmente, per accogliere l’uomo venuto dall’altrove per redimerci. È dentro di noi, ce l’hanno ficcato nella testa che non siamo all’altezza.

Ramon Lotito conquisterà La Seggia e vivranno per sempre felici e contenti.

Nella grande città, sia chiaro.

Che qua si viene solo un mese l’anno a giocare a briscola nei bar, parlare di calcio e addentare una soppressata.

Coi campesinos a braccia basse per proteggersi il fegato e già rassegnati al colpo del KO.

Ah, per la cronaca, Tyson vinse 37 incontri consecutivi senza incontrare alcuna resistenza. Poi arrivò un certo Buster Douglas, un pugile sconosciuto che i bookmakers davano 37 a 1, 37 dollari vinti su ogni dollaro scommesso, che prese e buttò giù Tyson. Di schianto.

Il grande Mike disse anni dopo di quell’incontro: “Pensavo di aver vinto prima di salire sul ring, le ultime settimane le ho passate più nei bar che in palestra, mangiando male e bevendo peggio. E quando fai questo poi il ring non perdona”.