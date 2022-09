“Votare per noi significa dare maggiore concretezza all’azione politica romana, a favore dei 300.000 molisani, cosa che non è avvenuto nella precedente legislatura: per cinque anni è mancata questa azione ed è mancato il raccordo tra politica nazionale e politica regionale. I cinque parlamentari eletti non hanno prodotto risultati. Invece noi vogliamo invertire la rotta ed essere più concreti possibile”.

Lorenzo Cesa, candidato alla Camera dei deputati sul seggio uninominale del centrodestra, ci crede. In quest’ultimo mese ha girato in lungo e in largo la nostra regione per spiegare ai cittadini, agli imprenditori, alle associazioni e alle varie categorie produttive la sua ‘ricetta’ per il rilancio del Molise. Sin dall’inizio il segretario nazionale dell’Udc ha lanciato un’idea innovativa: un decreto Molise, ossia un provvedimento ad hoc volto ad affrontare le varie emergenze, in primis quella legata ad una sanità sempre più depauperata.

“Bisogna azzerare il commissariamento – ribadisce – e assegnare più finanziamenti al Molise per la sanità, incentivare la sanità di prossimità per garantire centri medici vicini ai cittadini. Lo faremo attraverso un decreto Molise all’interno del quale inseriremo tutte le altre emergenze di questa regione: non solo la sanità ma anche la viabilità, lo spopolamento, il rilancio delle aree industriali”.

L’obiettivo è chiaro, Lorenzo Cesa lo sintetizza nell’ultimo appello al voto prima del silenzio elettorale di domani (24 settembre): “Vogliamo far imboccare al Molise un’inversione di marcia. Con noi i 300.000 molisani saranno rappresentati da persone che hanno capacità politica e capacità imprenditoriale, concretezza, buonsenso e responsabilità che sono mancate negli ultimi 5 anni con i quattro parlamentari del MoVimento 5 Stelle e con la parlamentare di Leu (Giusy Occhionero, poi passata nel partito di Matteo Renzi, Italia Viva, ndr): pur avendo i ministri di loro riferimento, non hanno portato nessun risultato”.

Quindi, “col decreto Molise realizzeremo ciò che abbiamo detto durante questa campagna elettorale: rilancio degli ospedali e sanità di prossimità, ammodernamento delle infrastrutture viarie, realizzazione del collegamento tra A1 e A14, ripresa delle aree interne, rilancio delle industriali per dare prospettiva occupazionale”.