Vittoria schiacciante del centrodestra, in Parlamento Lotito, Cesa e Costanzo Della Porta

COSTANZO DELLA PORTA: "PREMIATO LAVORO SUL TERRITORIO"

"Non era un risultato scontato, ma abbiamo lavorato per questo con una campagna elettorale garbata ed educata. È un grande momento". Sono le prime parole di Costanzo della porta, avvocato di 47 anni, sindaco alla seconda consiliatura di San Giacomo degli Schiavoni, è eletto senatore della Repubblica con Fratelli d'Italia per il collegio del Molise. "È stata una campagna elettorale appassionante" dice ancora in un commento a caldo subito dopo essere arrivato in prefettura dalla costa, accompagnato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti.

ROBERTI: "IL BASSO MOLISE HA UN SENATORE DOPO 30 ANNI"

Il sindaco di Termoli arriva in piazza Prefettura a Campobasso quando manca una manciata di minuti alle 4 del mattino, insieme con il neo senatore Costanzo Della Porta. Francesco Roberti è soddisfatto: "Il basso Molise ha un senatore dopo 30 anni" dice il sindaco di Termoli. L'ultima volta ricorda Francesco Roberti, risale a 30 anni fa con la elezione di Guido Campopiano, ma in quel frangente le elezioni avvenne con i resti. "Adesso è stato un colpo pieno" aggiunge Roberti.

CESA: "GIORGIA MELONI SARA' SICURAMENTE PREMIER"

E' FATTA PER TRE SEGGI, ATTESA PER IL QUARTO PARLAMENTARE ELETTO IN MOLISE

LOTITO ELETTO AL SENATO: "NON VI TRADIRO'"

FEDERICO: "BUON RISULTATO PER IL M5S IN MOLISE"

SENATO, A SAN MARTINO SI IMPONE IL M5S

Terminato lo scrutinio per il Senato a San Martino in Pensilis, uno dei paesi più rappresentativi del Basso Molise e soprattutto il comune di Vittorino Facciolla, segretario Dem a lungo sindaco sammartinese. È il M5S a imporsi con 799 preferenze, poi il centrosinistra con 713 e il centrodestra con 674. Non si può escludere che il dato alla Camera, dove era candidato Facciolla, possa essere un po’ diverso.

Restando al Basso Molise, netta affermazione di Lotito a Campomarino col 45,9% poi Balducci col 30,7% e Gianfagna solo al 16,4%.

ALLA CAMERA CENTRODESTRA VICINO AL 50%

Mentre procede spedito lo spoglio del Senato, arrivano i primi dati per la Camera, dove sono oltre 11mila i voti già scrutinati. La tendenza è confermata: centrodestra in nettissimo vantaggio, con oltre il 48% delle preferenze a favore di Lorenzo Cesa (sul maggioritario), praticamente il doppio rispetto al centrosinistra di Alessandra Salvatore (23%), mentre poco dietro ci sono i 5 Stelle con Riccardo Di Palma (19%). Staccatissimi tutti gli altri.

Per quanto riguarda i partiti, nel centrodestra Fdi al 23%, Fi al 14%, la Lega all’8,7%, Noi Moderati al 2,2%. Nel centrosinistra al 18,6%, Verdi e Sinistra al 2,6%, +Europa al 1,3% e Impegno civico appena allo 0,7%.

Per le altre liste: Terzo Polo al 4,2%, Noi di Centro 1,7%, Italia Sovrana e Popolare 1,6%, così come Unione Popolare.

LOTITO, DELLA PORTA E CESA VERSO L'ELEZIONE

La tendenza è chiara: alle 2 della notte, con un 20% di schede scrutinate al Senato nel collegio del Molise, l'elezione di Claudio Lotito appare un dato acquisito. Fratelli d'Italia, primo partito con uno stacco nettissimo rispetto agli altri del centrodestra, supera il 23% e il sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta sembra proiettato verso Palazzo Madama. Per quanto riguarda la Camera, con un dato ancora molto parziale, Lorenzo Cesa per il seggio uninominale è in vantaggio. Il Molise si prepara a eleggere 3 esponenti del centrodestra in linea con l'orientamento nazionale. Per il quarto deputato, il plurinominale della Camera, bisognerà aspettare la ripartizione dei seggi su base nazionale, cosa che non si saprà prima di lunedì pomeriggio.

100 SEZIONI CHIUSE, CENTRODESTRA VOLA AL 45%

Con 100 sezioni scrutinate per il Senato della Repubblica in Molise su 393 totali, è nettissimo il vantaggio del centrodestra che totalizza oltre diecimila preferenze per il 44,8% davanti al centrosinistra con 5.400 voti per il 24,1%. Poco indietro il Movimento 5 Stelle col 21,6%, quindi il terzo Polo con il 4,7%, Unione Popolare all'1,8%, l'Italia sovrana e Popolare 1,6% e Noi di centro Mastella 1,3%. Per quanto riguarda i partiti Fratelli d'Italia si attesta sul 22,5%, Forza Italia il 14,6%,, la Lega al 7%, Noi moderati all'1,1%. Per il centrosinistra Partito Democratico al 18,1%, Verdi e sinistra al 2,9%, +Europa all'1,1% e Impegno civico allo 0,7%.

FRATELLI D'ITALIA PRIMO PARTITO, POI IL MOVIMENTO 5 STELLE

Guardando i partiti, nel centrodestra è dominante Fratelli d’Italia col 24%, Forza Italia 14,8%, Lega 7,1%, Noi Moderati 1,3%. Nel centrosinistra Pd al 16,7%, Verdi e Sinistra 2,6%, +Europa 1,1% e Impegno Civico 0,8%. Il M5S si attesta sul 21,7%, Terzo Polo al 4,2%, Unione Popolare al 2,2%, Italia Sovrana e Popolare 1,6% e Noi di Centro 1,4%.

Il dato è su poco più di 8mila schede scrutinate con 45 sezioni che hanno chiuso lo spoglio del Senato.

OLTRE 7200 SCHEDE, M5S E CENTROSINISTRA APPAIATI

Con oltre 7200 schede scrutinate in tutto il Molise, il dato che balza agli occhi è il sostanziale pareggio tra il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centro-sinistra, mentre resta in forte vantaggio con il 46,6% delle preferenze la coalizione di centro-destra con Claudio Lotito sul maggioritario. Il Movimento 5 Stelle con Ottavio Balducci è al 22,3% e il Partito Democratico con Rossella Gianfagna al 22%. Azione e Italia viva è al 4,3% poi Italia sovrana e popolare e Noi di centro Mastella con un leggero vantaggio rispetto a Unione Popolare con De Magistris.

A RIPALIMOSANI DOMINIO DEL CENTRODESTRA

Dato definitivo da Ripalimosani: Lotito per il centrodestra 526 preferenze, Gianfagna (centrosinistra) 415, Balducci (M5S) 318, Giammaria (Terzo Polo) 63, Pazzagli (Unione Popolare) 42, Lanza (Italia Sovrana e Popolare) 23, Visco (Noi di centro) 7.

CHIUSO SPOGLIO SENATO IN 16 COMUNI: LOTITO NE VINCE 10

Dopo circa due ore di scrutinio in Molise, c’è il dato ufficiale di 16 comuni: Claudio Lotito per il centrodestra ha vinto in 10 paesi, 4 sono andati a Gianfagna per il centrosinistra e 2 a Balducci del M5S.

MOVIMENTO 5 STELLE PREVALE IN QUALCHE PICCOLO COMUNE

Ci sono piccoli comuni in cui ha prevalso il M5S con il candidato Ottavo Balducci sul maggioritario. Fra questi Roccavivara con 107 preferenze contro le 91 del centrosinistra mentre il centrodestra è giunto solo terzo con 88. Successo parziale dei grillini anche a Montorio nei Frentani

SPOGLIO SENATO, LOTITO E DELLA PORTA IN DECISO VANTAGGIO

Claudio Lotito, candidato al maggioritario del Senato con la coalizione di centro-destra, in netto vantaggio rispetto all’avversaria del centrosinistra Rossella Gianfagna (Pd) e al Movimento 5 Stelle. Quando il numero di schede scrutinate si avvicina a 1.500, il dato - per quanto molto parziale - in Molise comincia a delinearsi, proiettando verso la vittoria il presidente della Lazio. Ancora troppo presto per dirlo ma è un risultato in linea con gli exit poll e tutti i pronostici delle ultime ore.

Il partito che nella coalizione di centrodestra sta ottenendo il maggior numero di preferenze è Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, dove il capolista è il sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta. Per il meccanismo di ripartizione dei voti su base esclusivamente regionale in Senato, se Claudio Lotito dovesse essere eletto l'altro senatore molisano sarà il candidato della coalizione di centrodestra del partito che avrà il maggior numero di preferenze. In questo momento, quando manca poco all’una di notte, Fratelli d'Italia ha una percentuale quasi del 23%, oltre 10 punti sopra il secondo partito che è Forza Italia.

CAPRACOTTA A SORPRESA, PREVALE IL CENTROSINISTRA

Dato definitivo dal Comune di Capracotta, uno dei più rappresentativi dell'Alto Molise dove a sorpresa è la candidata del centrosinistra all’uninominale del Senato Rossella Gianfagna a prevalere con 157 preferenze, appena davanti a Claudio Lotito che per il centrodestra ne ha totalizzate 151. Molto distante l’esponente del Movimento 5 Stelle Ottavio Balducci con 59 preferenze, quindi Carla Giammaria del Terzo Polo con 19, poi Rossano Passargli Unione Popolare 9 preferenze, Antonio Visco di Noi di centro con 7 mentre chiude Nicola Lanza in Italia sovrana e Popolare con 5.

OLTRE 1000 SCHEDE SCRUTINATE AL SENATO, LOTITO IN NETTO VANTAGGIO

È ufficiale il dato nelle prime mille schede scrutinate in Molise, per la precisione 1086 per 10 sezioni che hanno concluso lo spoglio per il Senato.

Sono 449 sono i voti attribuiti al centrodestra (cioè Claudio Lotito per il maggioritario) pari al 41,3%, 328 al centrosinistra pari al 30,2%, 209 al Movimento 5 Stelle pari al 19,2%, 49 preferenze al Terzo Polo per il 4,5%,, quindi Noi di Centro Mastella con 22 preferenze pari al 2%, poi Unione Popolare 17 preferenze pari all’1,5% e infine Italia sovrana e Popolare con 12 preferenze che equivalgono all’1,1%.

Fra i partiti invece si rilevano 250 preferenze a Fratelli d'Italia, 117 a Forza Italia, 67 alla Lega e 15 a Noi moderati per il centrodestra. Per il centrosinistra 275 preferenze per il Partito Democratico, 38 per Verdi e sinistra, 9 per Impegno civico e 6 per +Europa.

EXIT POLL, SEGGI UNINOMINALI DEL MOLISE A CENTRODESTRA

“L’exit-poll di Youtrend per Sky Tg24 assegna i seggi uninominali del Molise al centrodestra”. Così su Twitter Antonello Barone, analista ed esperto di comunicazione politica.

OSPEDALI, CENTRODESTRA AVANTI

Dai primi dati che emergono dagli scrutini nelle sezioni ospedaliere, come di consueto le prime a restituire una fotografia della volontà elettorale, in testa il centrodestra con 50 voti su 108 voti totali. Segue il Movimento 5 Stelle con 29 voti, dietro il centrosinistra con 18.