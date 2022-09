l’Istituto “Pertini-Montini-Cuoco” strizza l’occhio ad un futuro sostenibile

Cambiamenti climatici e comunità sostenibili. Sono i temi al centro della maratona progettuale Teens for Climate Hack organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco”, in collaborazione con il Comune di Campobasso, in programma in città da martedì 27 al 30 settembre prossimi.

All’evento partecipano gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del capoluogo e dintorni che si confronteranno sui temi dei cambiamenti climatici e delle città e comunità sostenibili. I ragazzi affronteranno, con l’innovativo format Challenge Based Learning (nato nell’ambito di esperienze internazionali di formazione outdoor dedicate a studenti e docenti in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale) gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile n.13 e n.11 dell’Agenda 2030, per esprimere il loro punto di vista con idee che contribuiranno a rendere la città più inclusiva e aperta ad un turismo sostenibile. Dovranno dunque impegnarsi per immaginare una Campobasso più green, soffermandosi sulla valorizzazione delle aree verdi, la loro fruizione, la mobilità e il turismo sostenibile.

Una quattro giorni, con format M.A.B. (laboratorio didattico innovativo di mappatura collettiva e partecipata in un luogo o un insieme di luoghi che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un territorio) ideata e organizzata dal professore Mario Ferocino per concepire, costruire e sperimentare nuove soluzioni in grado di rispondere a sfide e problemi attuali della società.

L’obiettivo è il coinvolgimento dei ragazzi in una sfida reale che permette un apprendimento divertente, rapido e multidisciplinare, grazie ad un approccio pratico e al lavoro di squadra.

Questi i numeri della seconda edizione. Otto le scuole partecipanti (Istituto Comprensivo Igino Petrone, Istituto Comprensivo Giovanni Antonio Colozza, Istituto Comprensivo Francesco Jovine, Istituto Comprensivo Leopoldo Montini, Istituto Comprensivo D’Ovidio, I.C. Convitto Nazionale M. Pagano di Campobasso, Istituto Comprensivo M. T. Calcutta di Campodipietra – Ferrazzano, Istituto Comprensivo Alighieri di Ripalimosani), 48 gli hackers suddivisi in otto i teams di sei studenti appartenenti a scuole diverse.

Ogni gruppo lavorerà insieme per tutta la durata in modo coeso e collaborativo, guidato da mentors, studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” già esperti della metodologia e dei contenuti, e ricercatori che accompagneranno i ragazzi durante tutto l’Hackathon/MAB. I partecipanti, alla fine dei lavori, mostrano il loro progetto in una presentazione pubblica (pitch) di pochi minuti offrendo una risposta al problema della challenge anche attraverso soluzioni innovative/digitali. Una giuria valuterà i progetti e voterà tenendo conto dei seguenti criteri: coerenza, innovazione, fattibilità, valore aggiunto, presentazione (e storytelling) e lavoro di squadra.

Gli studenti vincitori godranno di un premio che permetterà loro di fare un’ulteriore esperienza in tema di turismo sostenibile. Un’opportunità di grande valore per gli studenti, che potranno apprendere strumenti e metodologie innovative di co-progettazione, condividere la loro visione di società e di futuro ed esporre le proprie idee e soluzioni ad esperti ed esponenti del mondo delle Istituzioni, dell’Università, della Scuola e dell’associazionismo.

L’evento, organizzato da Istituto di Istruzione Superiore “Pertini – Montini – Cuoco” e Comune di Campobasso vede come partners Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi, Associazione Misteri e Tradizioni di Campobasso e Museo di Comunità della Festa del Grano, Associazione Centro Storico di Campobasso, Liceo Pitagora di Rende (CS), Associazione Mysteria Templi Petrella Tifernina, Ar3d-Start up innovativa nel campo della realtà aumentata e virtuale, si terrà a Campobasso nella Sala della Costituzione in via Milano e nella Casa della scuola D’Ovidio in Via Roma. La manifestazione prenderà il via il 27 settembre alle 8.30 nella sala della Costituzione in via Milano a Campobasso.