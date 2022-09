Lingue europee e piacere della lettura, una festa alla scuola Bernacchia

Una giornata di festa per le lingue europee e per il piacere della lettura. È quanto avvenuto stamattina 30 settembre presso l’Istituto Comprensivo “Bernacchia” di Termoli.

A celebrare l’avvenimento i ragazzi di terza della scuola secondaria di I grado e i loro docenti di lingue inglese, francese, spagnola, italiana. Il coro dell’Istituto ha intonato un medley di canti in inglese e francese, prima di dare inizio al “Rally delle Lingue”, con una serie di giochi linguistici e le premiazioni dei ragazzi più talentuosi.

La prima sorpresa della mattinata è arrivata con la lettura di alcuni brani in arbereshe, l’antica lingua albanese che viene ancora tramandata e studiata in quattro Comuni del Basso Molise: Portocannone, Campomarino, Montecilfone e Ururi.

Nonostante la pioggia, è stato inoltre inaugurato il circolo di Termoli dei Lettori LaAV. Sono giovani volontari che leggono ad alta voce in ospedali, nei reparti pediatrici o oncologici, oppure in case di riposo o, ancora, in comunità per adolescenti a rischio.

È stato un momento di collaborazione tra diverse anime della cultura, ma tutte che vedono come protagoniste le lingue europee, che ormai vengono celebrate in una giornata di settembre dal lontano 2001.