Letterina a chi vota per la prima volta

Care ragazze e cari ragazzi,

chi vi scrive è un vecchio talmente vecchio che a 18 anni non potè votare perché il fascismo aveva abolito democrazia. E’ un motivo più che motivato per rivolgervi l’augurio di affrontare questa vostra importante “prima volta” con la piena consapevolezza di essere il futuro del nostro Paese.

Questo vostro anticipato debutto civico trova forse alcuni di voi un po’ spiazzati, sfiduciati e impreparati a partecipare alla vita politica da tanti considerata deludente.

Sta però di fatto che la Politica con l’A maiuscola è semplicemente la vita, è la passione per il bene comune, è la solidarietà, è il mondo di Erasmus, è la paghetta che possono permettersi i vostri genitori, è il passato, il presente ed è soprattutto il vostro futuro.

Noi vecchi capiamo forse meglio di tutti il vostro attuale disagio, ma c’è una realtà di cui dovete tenere al massimo conto: se non vi occupate di politica, la politica si occupa comunque di voi.

Voi siete il destino dell’Italia, dell’Europa e di questa nostra piccola, amatissima terra: nessuna regione italiana è tanto bisognosa di giovani quanto il Molise.

Il 2022 è stato proclamato “Anno dei Giovani” dall’Unione Europea. E’ un buon viatico per voi che avete in mano un’arma piccola ma decisiva come la scheda elettorale. Preparatevi dunque a usarla distinguendo l’informazione dalla propaganda, guardando il mondo oltre il campanile, da veri cittadini europei.