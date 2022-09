È morto l’uomo di 46 anni investito da un autobus. Il sindaco di Guglionesi: “Increduli e addolorati”

I gravi traumi riportati non hanno lasciato scampo all’uomo, classe 1976, investito nel primo pomeriggio di oggi, per cause che sembrano del tutto accidentali, tra il Terminal bus di Termoli e via Martiri della Resistenza.

La compromissione degli arti inferiori, travolti dal bus di una ditta di trasporto pugliese diretto ad Apricena, ha causato una emorragia irrecuperabile alla vittima 46enne, deceduta ancora prima che arrivasse l’elicottero da Pescara allertato dal 118. Per l’uomo, residente a Guglionesi anche se originario della Campania, Giovanni Criscuolo, non c’è stato nulla da fare.

I medici hanno certificato il decesso nell’ambulanza del 118 della Misericordia di Termoli, partita per una corsa disperata verso il piazzale dello stadio in attesa dell’elisoccorso. Ma purtroppo l’elicottero, arrivato prima delle 15.30 e subito ripartito, non ha fatto in tempo. La salma dell’uomo attualmente si trova all’obitorio dell’ospedale San Timoteo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coaudiuvata dalle testimonianze di diversi pendolari e passanti, il 46enne sarebbe inciampato, finendo sulla strada proprio mentre l’autobus era in movimento avendo appena svoltato per uscire dall’area terminal.

Sul caso c’è una inchiesta, come da prassi in casi come questi. Il conducente del mezzo è stato ascoltato e – sempre come da prassi – sottoposto ai test per alcool e droghe. L’autobus è sotto sequestro, procedura obbligatoria in casi come questo.

Il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, esprime profondo cordoglio: “Questo nefasto episdio getta sulla mia comunità un senso di profondo dolore per una scomparsa che coglie increduli tutti. Voglio far sentire alla famiglia, anche attraverso gli organi di stampa, tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale”