L’emozione non ha spiegazione

Non esiste persona al mondo che non si sia mai emozionata, si rimane coinvolti di fronte a una infinità di cose: tramonto, sorriso, una canzone, un film, ecc. Devi sapere Samuele, che noi, la vera emozione la proviamo quando ti guardiamo dormire con la guancia tenera appoggiata al cuscino; l’emozione autentica di pensare che un giorno diventerai uomo, nel corpo e nei pensieri; l’originale emozione di essere certi che il tuo cuore resti grande, come lo è adesso che sei piccolo; l’emozione pura nello specchiarsi, consapevoli di avere tra le mani un miracolo in continua “evoluzione”. Figlio nostro sei quell’emozione che non ha spiegazione, o forse semplicemente è l’amore eterno che sentiamo per te!

Buon secondo compleanno Samuele

Mamma Valentina Papà Alessio