Oggi, cari nonni, festeggiate le nozze d’oro. Provenite da un’epoca in cui “le cose rotte si aggiustavano, invece di buttarle via” e noi non possiamo che essere più fieri di tutto questo grande insegnamento che si chiama vita…

Che la vostra unione splenda ancora come oro per molti anni. Felice anniversario per i 50 anni di matrimonio….I tuoi nipoti Mariassunta Andrea Davide.