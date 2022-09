Tre ragazzi, tutti campani, con la passione per la politica e la voglia di dare un contributo alla coalizione di centrosinistra. Presentati i candidati di +Europa, il partito di Emma Bonino che in un primo momento si era alleato con Calenda salvo dividersi dopo lo strappo del leader di Azione a favore di Renzi. Ma questa è un’altra storia.

Un voto d’opinione, di solito, accompagna le campagne elettorali dell’ex partito Radicale. E i temi in effetti sono gli stessi: “Diritti umani acquisiti da difendere contro l’avanzare delle destre per una proposta liberaldemocratica – spiega Manuela Zambrano che è in corsa alla Camera, quota proporzionale –. È vero, bisogna costruire una classe politica anche in Molise e lo faremo, ma i temi sono comuni e riguardano le difficoltà del Meridione. E poi basta con i ‘no’ ideologici che fermano l’Italia in questo momento così drammatico”.

Candidata al Senato (proporzionale) Giuseppina Di Stasi che accende i fari sulla questione del lavoro per i giovani: “Bisogna intervenire in modo drastico per gli incentivi a chi assume ragazzi fino a 35 anni oltre che detassare l’Irpef ad alcune imprese che operano in certi contesti. Serve un binomio che sia contraddistinto da lavoro e qualità dal quale non si deve prescindere per evitare che i giovani vadano via dal Sud”.

Per il proporzionale della Camera ci sarà anche Maurizio Sorice: “L’interazione costante con l’Europa è fondamentale per lo sviluppo del Sud. Noi proponiamo di destinare l’1% del Pil in cinque anni alla ricerca e vorremmo portare l’obbligo scolastico a 18 anni, come ribadito anche dal Partito Democratico”.

Presenti alla presentazione le candidate di punta del Pd, ovvero Alessandra Salvatore che sfiderà Cesa alla Camera e Rossella Gianfagna che se la vedrà con Lotito al Senato. “Una squadra per la maggior parte al femminile quella di +Europa e questo non può che farci piacere – dice la consigliera comunale –. Ci daranno un prezioso contributo nella battaglia per evitare di veder scomparire i diritti civili acquisiti negli anni, possiamo farcela”.

“Stiamo toccando tutti i 136 comuni molisani – spiega la dirigente scolastica del Mario Pagano – per cercare di portare a Roma le istanze del territorio. Un programma che ci vede uniti a +Europa sulla difesa della persona e sull’ascolto e le proposte per la gente che incontriamo quotidianamente”.