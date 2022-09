Lavoro nero alle Tremiti: 5 dipendenti senza contratto, sospese 4 attività

Operazione contro il lavoro nero alle isole Tremiti. Cinque persone che lavoravano senza contratto sono state scoperte durante un controllo effettuato alle Diomedee fra stabilimenti balneari, bar e ristoranti dagli ispettori del lavoro di Foggia insieme con i militari del nucleo Carabinieri – Ispettorato del lavoro nell’ambito della campagna ‘Sommerso e sicurezza – Estate 2022′.

Le ispezioni hanno riguardato cinque aziende e sono stati nove i dipendenti a cui i militari hanno controllato il contratto di lavoro. Sono state riscontrate violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, oltre che per la sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, dei quali 5 erano occupati in nero.

Oltre alle sanzioni previste per i titolari delle attività ricettive, ci sono stati quattro provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di altrettante aziende, di cui tre per lavoro nero e una per mancata elaborazione redazione del documento di valutazione dei rischi.