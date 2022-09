E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l’interruzione dell’energia elettrica nella giornata di martedì 13 settembre 2022, dalle ore 9 alle ore 16, nella seguente via interessata (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) nel Comune di Campobasso: via Mons. Bologna da 54 a 56, da 60 a 72, sn.

Come specificato da E-distribuzione, l’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.