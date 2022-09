Ancora un acquisto per il Termoli Calcio 1920: è Gabriele Gibilterra.

Classe 2000, attaccante di 180 centimetri di altezza, è cresciuto calcisticamente nel Genoa, prima esperienze in C con Albissola, poi due campionati vinti di serie D con Foggia e Siena, ultimo anno alla Lucchese in serie C.

La squadra giallorossa gli dà il benvenuto.

leggi anche Dopo 3 ko in campionato Il Termoli si rituffa sul mercato, arriva l’esperto attaccante Defendi