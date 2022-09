C’è un altro museo a cielo aperto in Molise, di cui forse non si sente molto spesso parlare. È Santa Croce di Magliano che grazie al Premio Antonio Giordano (PAG) ha fatto di molti suoi muri una tela e delle sue aree pubbliche (verdi e non) un’installazione artistica. Confermando così che un volto nuovo, attraverso l’arte, per i nostri paesi è possibile.

Lo hanno scoperto ieri i tanti partecipanti di Non solo Green, il progetto giunto al suo quarto appuntamento (appunto quello di ieri a Santa Croce, dopo due a Montecilfone e uno a Bosco Fantine a Campomarino) con l’obiettivo di conoscere il Molise nelle sue declinazioni artistiche, ambientali, storiche e di costume sovente non conosciute.

leggi anche Non solo green Natura, arte, territorio: 10 associazioni del Molise uniscono le forze. Eventi in 7 comuni, anche dell’Abruzzo

Un progetto di cui vi avevamo parlato e che – nutrito dall’enfasi della professoressa d’arte Carla Di Pardo e dalla presidente dell’Asd Il Valore Cinzia Vizzarri – sta davvero rompendo ataviche pigrizie e facendo scoprire il volto più bello di questo territorio (in particolare del Basso Molise ma ci saranno appuntamenti anche in Abruzzo).

Domenica 18 settembre è toccato a Santa Croce di Magliano. ‘Ciceroni’ per l’occasione il presidente dell’Avis Flaviano Alfieri e Marianna Giordano, presidente del Premio Antonio Giordano appunto. I due hanno accompagnato i partecipanti in una inedita passeggiata alla scoperta dei murales che ormai decorano il paese. “Loro ci hanno fornito una esaustiva descrizione delle opere che ci apparivano improvvise, enormi e bellissime”.

Ed enormi e bellissime lo sono davvero, come dimostrano queste foto. Nel giardino del centro del paese gli occhi sbalorditi hanno potuto ammirare l’ultima opera-installazione, autore ‘MotoreFisico’: si tratta di una doppia panchina optical realizzata con tavole di legno trattate e dipinte in bianco e nero.

“Un’altra grande opera ci ha colpito – raccontano le organizzatrici -, un’opera di Madre Natura, Il Grande Platano, meraviglioso gigante secolare, da rimanere davvero sbalorditi”. E che dire del labirinto dipinto (privo di siepi) che campeggia in un’area sportiva?

E poi la full immersion di quasi due ore nella street art che trova posto tra le viuzze, le piazze, i giardini, i palazzi abbandonati ma anche sui nuovi edifici che prestano le proprie pareti ad artisti famosi. Oggi Santa Croce di Magliano, come altri comuni molisani, ha scelto l’arte e l’arte urbana come suo connotato e ha ottenuto così una propria identità riconosciuta e riconoscibile. E l’ammirazione di chi la visita sembra avergli dato ragione.

Il nuovo bilancio di questa esperienza che è Non solo Green si arricchisce di questa nuova domenica trascorsa insieme. “Tante le adesioni, forte e sentita la partecipazione” e l’impressione sempre più convalidata è che faccia centro l’idea di “vivere in armonia con l’ambiente e il territorio, alla scoperta di altri luoghi del Molise”.

Per completare la domenica artistica, l’ultima tappa è stata alla Chiesa Greca sconsacrata: lì la professoressa Fernanda Pugliese ha tenuto un interessantissimo intervento sulla storia dell’edificio.

All’interno della Chiesa, inoltre, è stata allestita una mostra d’arte contemporanea a cura di Carla Di Pardo, che ha visto la partecipazione di diversi artisti: Nicola Macolino, Antonio Sarchione, Marzia Lamelza, Michele D’Aloisio, Giuseppe Damiani e Luca Abba (meglio noto come Cico Stone).