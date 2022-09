Cosa fare e come fare per coinvolgere i bimbi al mare? Senza utilizzare telefono e tablet, ma tornando ai soliti, vecchi, ma tanto belli giochi da fare sul bagnasciuga? Provare con i castelli di sabbia, un grande classico, ma spingersi ben oltre. E costruire così piccole, grandi opere d’arte, sculture in 3D sulla spiaggia che diventano una vera e propria attrazione per chi si trova sul bagnasciuga a camminare e a trascorrere la giornata in spiaggia. Ovviamente immortalata dagli smartphone come ricordo diverso ed originale dell’estate.

Anzelle Pollice, 45enne di origine sudafricana ma da 16 anni a Firenze, dove lavora per Gucci, ogni anno torna a Termoli con la famiglia per le vacanze con i parenti. E qui da un paio di anni si è inventata un modo diverso per trascorrere la mattinata sul bagnasciuga: armata di secchiello, paletta, attrezzi del mestiere della spiaggia e telefono, ogni mattina sceglie un soggetto diverso e inizia così a creare. “La mattina penso a qualcosa, cosa mi passa in mente, lo cerco sul telefono e provo a realizzarlo con quello che ho, gli strumenti dei bambini – racconta durante una pausa, dopo che ha appena finito l’ennesima bellissima scultura in 3D – ovviamente devo valutare anche come regge la sabbia, non sempre sono uguali, perchè mi piace fare cose creative”.

La sua passione per le cose creative è nata in cucina, dove si diletta con il cake design per dare sfogo alla sua creatività. La stessa che mette ogni giorno al mare per trasformare la sabbia in qualcosa di particolare, speciale, pazzesco. Così coinvolge le sue bambine di 8 e 2 anni e mezzo, Jolie e Jenny che accanto a lei, piegate sulla sabbia, si dilettano a costruire.

Sono nati così conchiglie, stelle marine, cavallucci marini e poi polipi, cartoni animati e ancore giganti. “Di idee ne ho tante, io ci provo, ma ogni tanto capita che mentre lavoro la sabbia cede e devo ricominciare, magari cambiando soggetto”.

Il divertimento per lei e per le sue bimbe è impagabile, trascorrono del tempo insieme e sono lontane dai telefoni. “I bimbi di oggi non giocano più a fare i castelli ed è un peccato perché è molto divertente e piacevole”. Ma il passatempo non è solo per loro, perché i tanti che si trovano lì al mare o passeggiano restano stupiti e particolarmente meravigliati da quelle sculture che sbucano all’improvviso. “Le persone sono rimaste a bocca aperta, sono contenta quando li vedo così stupiti. Subito tirano fuori il telefono e fanno la foto, quando ho realizzato la scritta Termoli 2022 ho ricevuto tanti complimenti e in tantissimi hanno scattato una istantanea”.

“Ma soprattutto – conclude – la cosa che per me è più importante è lasciare un bellissimo ricordo alle mie figlie dell’infanzia, e questi lo sono“.