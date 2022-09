Lancellotta nella ‘sua’Isernia: “Noi, insieme ai giovani per il futuro”

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto Elisabetta Lancellotta, nella ‘sua’ Isernia, in Corso Garibaldi, al civico 165, per l’inaugurazione della sede elettorale. Alla serata della candidata capolista di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Plurinominale Molise non sono mancati amici, parenti, simpatizzanti del partito primo in tutti i sondaggi e i vertici del partito.

A supporto di Elisabetta Lancellotta, il candidato al Senato della Repubblica, Costanzo Della Porta, il secondo candidato alla Camera dei Deputati, Luciano Paduano, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, l’assessore regionale Quintino Pallante, i consiglieri regionali Michele Iorio e Aida Romagnuolo, il Presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Venafro, Alfredo Ricci.

Presenti anche i due candidati all’Uninominale, Collegio Molise, il patron della Lazio, Claudio Lotito, candidato al Senato della Repubblica, e il leader nazionale dell’UdC, Lorenzo Cesa, candidato alla Camera dei Deputati.

Per l’occasione, presente anche Marco Perissa, anch’egli con Elisabetta Lancellotta nel Consiglio Nazionale del CONI e aspirante deputato, candidato nel Collegio Plurinominale di Torino.

Nella lunga e interessante serata, arricchita da un dibattito degli intervenuti, non sono mancati momenti di emozione, quando è stato ricordato Mario Lancellotta, padre di Elisabetta ed ex sindaco di Isernia, nonché per oltre venti anni Presidente del Coni Molise.

“Sono davvero emozionata nel vedere tantissime persone, l’affetto di coloro che ci sono sempre stati e ci saranno sempre – le parole di Elisabetta Lancellotta – Sto girando il Molise in lungo e in largo e sto incontrando tanti cittadini. L’affetto che mi stanno dimostrando è davvero tanto”.

“Il nostro partito, Fratelli d’Italia, ha voluto tracciare un nuovo percorso con giovani, ma già con importanti esperienze alle spalle. Io e Costanzo Della Porta rappresentiamo quella generazione di persone appassionate alla politica e legate ai valori, che sono stati sempre dalla stessa parte, con coraggio e coerenza. Siamo stati con Fratelli d’Italia da sempre, in un percorso di crescita, che oggi vede il partito primo in tutti i sondaggi”, le affermazioni di Elisabetta Lancellotta.

“A Roma dovremo lottare per mettere il Molise al centro degli interessi di Governo, perché sono tante le problematiche e le questioni aperte da tanti anni, rimaste senza risoluzione – ha proseguito Elisabetta Lancellotta – Nei primi mesi del nuovo Governo di centrodestra dovremo subito tracciare quella linea di unione col Governo regionale di centrodestra, affinché si possano accelerare tutte le vertenze aperte. Non possiamo più permetterci di aspettare: il Molise ha bisogno di ritrovare i propri giovani, costretti a emigrare per trovare una sistemazione stabile, certa e sicura. Dobbiamo far sì, tramite le misure di defiscalizzazione, nel programma di Fratelli d’Italia, che le aziende già esistenti possano garantirsi un futuro più solido, potendo anche assumere i giovani, favorendo le startup a investire in Molise”.

“Sono tanti i temi per far ripartire l’Italia. Il Molise ha vissuto pagine buie e sappiamo quante imprese hanno chiuso. Dobbiamo lavorare per rilanciare le zone industriali, un tempo nostro fiore all’occhiello, come quelle di Pettoranello del Molise e Bojano, una volta culla di tanti padri e madri di famiglia che portavano a casa i loro stipendi per i propri figli”, le parole della candidata Elisabetta Lancellotta.

“Conditio sine qua non per risollevare l’economia molisana sono le strade e le infrastrutture. Non possiamo immaginare che le grandi multinazionali vengano da fuori regione senza avere collegamenti rapidi, efficienti e sicuri”, ha proseguito la candidata alla Camera dei Deputati.

“Il Molise – ha incalzato l’esponente di Fratelli d’Italia – dovrà puntare maggiormente sullo sport, settore, consentitemi di dirlo, poco promosso negli ultimi anni. Sport vuol dire tenere i ragazzi lontani da situazioni pericolose, vuol dire benessere, socialità, corretti stili di vita, ma vuol dire anche lavoro per i tecnici e tutti gli addetti ai lavori. E con lo sport si possono offrire anche opportunità ai nostri ragazzi, perché sport è anche agonismo e noi dobbiamo far sì che i nostri ragazzi possano sognare e concretizzare un futuro nell’alto livello. E mi riferisco a tutte le discipline sportive. Un serio aiuto va dato a tutti gli Organismi Sportivi e ai tanti volontari che, guidati dalla passione, mantengono vive le nostre strutture sportive”.

“Il Molise, in tema di sanità, deve battere i pugni sui tavoli romani per uscire dal Commissariamento. E ciò su cui si deve puntare è la sanità di qualità, assicurando a tutti i molisani, ovunque essi vivano, il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato. Abbiamo il vantaggio di tanti anni di opposizione, a volte dura, a volte costruttiva. Oggi tocca a Fratelli d’Italia governare il Paese e sono certa che riusciremo a far risollevare il Molise e l’Italia”, ha concluso Elisabetta Lancellotta.