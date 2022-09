‘La transizione ecologica che serve al Paese’, confronto di Legambiente coi candidati

Legambiente organizza per la data del 19 settembre alle ore 17 un incontro con i candidati di Camera e Senato per la prossima legislatura presso Spazio Sfuso, in Piazza Gabriele Pepe 42 a Campobasso.

L’incontro sarà l’occasione per discutere, con i candidati all’uninominale e con i capolista al plurinominale, di uno dei temi cruciali di questi ultimi mesi, ossia la transizione ecologica.

Durante l’evento saranno presentate delle proposte elaborate da Legambiente. Queste proposte saranno la base di discussione su cui si svolgerà l’iniziativa che vedrà la partecipazione tra l’altro di Gianfranco Gagliardi – CEO Silver Ridge Power Italia – Gruppo Amaranto, di Luca Di Domenico dell’azienda RES – Recupero Etico Sostenibile e di Nella Rescigno della Cooperativa Just Mo.

Sono stati invitati a partecipare tutti i candidati all’uninominale. Hanno già dato conferma di presenza Donato D’Ambrosio, Riccardo Di Palma, Rossano Pazzagli e Alessandra Salvatore.