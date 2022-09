E’ stato un pomeriggio speciale quello organizzato alla residenza per anziani “La Casa dei Nonni d’Italia” di Ripabottoni, dove si sono esibiti “Gli amici di Damiano”.

Il gruppo musicale, formato da alcuni ragazzi che frequentano i centri socio educativo unificati “Giorgio Palmieri” e “Peter Pan” di Campobasso, gestiti dalla Sirio, ha tenuto un concerto per i nonni nel piazzale antistante la casa di riposo. Fragilità che si incontrano e che diventano un punto di forza. L’esibizione della band, nata per mettere in mostra il loro indiscutibile talento e per aiutare ragazze e ragazzi con disabilità ad integrarsi socialmente e ad esprimersi attraverso la musica, è stata per gli ospiti della Casa dei Nonni una vera e propria iniezione di allegria e spensieratezza, un momento di condivisione e comunione importante dopo due anni pandemici che hanno limitato non solo rapporti e scambi umani, ma anche le occasioni di socializzazione come questa.

L’iniziativa è nata da una chiacchierata tra la direttrice della casa di riposo, il presidente Anpeas, Patrizia Pano, e il coordinatore dei centri socio educativi, Attilio Buccino. Un evento che vuole lanciare anche un messaggio forte: la disabilità non va considerata un limite o un problema, ma può diventare un valore aggiunto capace di generare benessere negli altri, in questo caso negli anziani fragili e non autosufficienti.

Nico, Chiara, Salvatore, Giovanni, Mariagiovanna, Valentina, Nicola S. e Fabrizio, con la loro musica e bravura hanno allietato e intrattenuto i nonni. Per loro, sorrisi riconoscenti e tanti tantissimi applausi. A garantire l’ottima riuscita dell’evento, oltre al personale della struttura, anche il contributo dei giovani volontari di Servizio Civile Universale dell’Anpeas. La splendida giornata si è poi conclusa con un ricco buffet offerto dall’associazione Anpeas e dai nonni per ringraziare i giovani musicisti.