È con immensa soddisfazione che l’Associazione Sopralerighe annuncia l’avvio della rassegna letteraria AdriAtica 2022. Anche quest’anno, col patrocinio del Comune di Petacciato, presso cui si svolgeranno gli eventi, tanti scrittori affolleranno la piazza Belgioioso e il Palazzo Ducale.

Dopo Marcello Fois e Pierpaolo Giannubilo, protagonisti di un incontro spumeggiante sulla letteratura ed il linguaggio, sarà la volta di un viaggio nelle menti criminali, per scoprire quanto ci sia di folle e malvagio nell’oscuro bisogno di uccidere. Ad accompagnarci in questo percorso inquietante una coppia eccezionale: Carlo Lucarelli, giallista, sceneggiatore e conduttore televisivo, e Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo e consulente delle forze dell’ordine.

Un evento da non perdere quello di sabato 24 settembre, quando due grandi nomi del crime italiano e internazionale parleranno e discuteranno insieme del loro lavoro così diverso per taluni aspetti ma anche così simile per altri. Sarà un vero incontro da brividi! Sabato 24 settembre in piazza Belgioioso a Petacciato alle ore 18. Ingresso gratuito ed aperto a tutti, prenotazione via whatsapp al numero 348.8131999