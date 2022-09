La molisana Catia Fusoni trionfa alla Mezza Maratona di Parma

Catia Fusoni, tesserata dell’Athletic Club Termoli ha vinto oggi 11 settembre l’annuale edizione della “Mezza Maratona di Parma”, con una prestazione esaltante figlia di una preparazione attenta e sempre monitorata dal compagno di vita e di allenamento Marco Filippone.

L’ atleta di San Martino in Pensilis, alfiere della società di atletica di Termoli, ha primeggiato in una delle manifestazioni podistiche più importanti del programma nazionale. Fusoni ha chiuso i 21,0975 km in 1 ora e 28 minuti, ottima prestazione cronometrica capace di farla giungere al traguardo prima assoluta in ambito femminile e di continuare a riempire di titoli in questo 2022 la bacheca dell’Atheltic Club Termoli, la compagine di atletica leggera della cittadina adriatica.

Il direttivo e tutto il settore tecnico si complimentano con Catia e Marco, suo compagno, per aver onorato in ambito nazionale i colori sociali ed il nome di Termoli e del podismo regionale molisano.