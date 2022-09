Leggermente in calo nei sondaggi, alle elezioni del 25 settembre la Lega ha deciso di puntare su un campobassano doc nella corsa per il Senato. Alberto Tramontano, attuale capogruppo in Consiglio comunale e legatissimo alla sua città (è uno dei portatori dei Misteri), è candidato sul seggio proporzionale dopo che nel 2019 ha visto sfumare la candidatura a sindaco del capoluogo. Scelta che poi il Carroccio ha pagato duramente con una ‘scoppola’ alle urne.

Tramontano oggi ha inaugurato ufficialmente la sua sede elettorale lungo il corso con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che questa mattina era a Termoli e che probabilmente nel suo viaggio in direzione Campobasso si è accorto dell’inadeguatezza della Bifernina. “Le infrastrutture sono prioritarie per il Molise perché la mobilità è determinante, sia quella materiale come strade e ferrovie, sia l’alta velocità della fibra che deve coprire tutto il Molise. Tante zone non sono adeguatamente coperte”, dirà infatti il ministro nelle interviste ai giornalisti.

L’aspirante senatore rilancia il suo impegno per il Molise che “non è una regione di serie B” e che “ha una storia da difendere”. A dimostrazione del profondo legame con le tradizioni del capoluogo al ministro regalerà un prodotto di artigianato: un libro sulla storia di Cola Monforte con una copertina di pelle lavorata a mano da Maria Pia Minchetti. “Così potrà proseguire gli studi che ha fatto in quinta elementare”, dice Tramontano riferendosi a quanto detto da Giorgetti a Termoli (“conosco il Molise, a scuola ho fatto una ricerca su questa regione”).

“La mia storia politica e amministrativa – le parole di Alberto Tramontano – è ovviamente legata a Campobasso, la mia città natale e la città in cui ho vissuto e che mi ha consentito di maturare un’esperienza amministrativa ormai ventennale che credo sia quella ‘cassetta degli attrezzi’ fondamentale per poter incidere nei cambiamenti e nelle soluzioni. Sono stato onorato da questa candidatura che la Lega ha concesso alla mia persona e che di conseguenza ha concesso alla nostra città. Quindi faccio anche un appello ai campobassani: guardare alla possibilità concreta di votare un campobassano che conosce la città, baricentrica rispetto alla nostra regione, e che può rappresentarla con serietà, onestà e competenza”.

Prioritaria nell’agenda del candidato al Senato la sanità: “Nel nostro territorio – rimarca Tramontano – non tutti i cittadini hanno accesso alle cure, liste di attesa non compatibili con le patologie tempo dipendenti, sembra di essere tornati indietro: solo chi ha possibilità può curarsi, magari andando fuori. C’è una sanità complementare, convenzionata che riesce a offrire servizi ma sta vivendo momenti di difficoltà, come il Gemelli che va difeso e tutelato. La sanità pubblica merita una considerazione diversa, ma si esce da questo cono d’ombra solo se finisce il commissariamento e con un provvedimento forte“.

Alla fine dell’incontro elettorale, al quale hanno partecipato anche gli altri due candidati della Lega (Michele Marone e Rita Colaci, in corsa alla Camera), Tramontano presenta al ministro i titolari del caseificio Sassano. “Fate il caciocavallo? Perchè lo conosco e mi piace molto”.