La delegazione polacca di Chorzow in visita al borgo antico di Termoli

Una delegazione polacca proveniente da Chorzow, la città polacca di 110.000 abitanti situata nella regione della Slesia presso Katowice, è giunta a Termoli per festeggiare il ventennale del gemellaggio tra la loro città e la bella Termoli.

Promotore di questo gemellaggio, fin dal lontano 2002, Padre Enzo, parroco della chiesa di San Pietro e Paolo. Oggi dopo 20 anni dalla creazione di questo gemellaggio, dalla Polonia sono arrivati nella cittadina adriatica: il sindaco Andrzej Kotala con la moglie Dorota, Rafał Zaremba direttore della cultura e dello sport, Małgorzata Kern tesoriere del comune ed Ewa Przywara delegata del sindaco per il gemellaggio e interprete.

Nella mattinata di venerdì 9 settembre per i gentili ospiti era stata organizzata una visita nel borgo antico di Termoli.

Ad accogliere la delegazione all’ingresso del borgo, il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena che, in due ore, in una calda giornata estiva, ha accompagnato i gentili ospiti per le stradine, le piazzette e i vicoli del bellissimo borgo molto apprezzato dagli amici polacchi.

“Naturalmente non poteva mancare una visita alla nostra Cattedrale e alla sua cripta dove De Lena ha raccontato loro la storia e l’arrivo nella nostra città dei nostri due protettori Basso e Timoteo. Dopo essere passati per la ormai famosa ‘rejiecelle’, il tour si è concluso sul terrazzo del Castello per poter meglio ammirare la vecchia Termoli, la nuova Termoli e la meravigliosa spiaggia tanto apprezzata dai componenti della delegazione”.

A fare da interprete la signora Ewa Przywara che, dalla fondazione di questo gemellaggio, è stata sempre presente ogni qual volta rappresentanti della città di Chorzow sono venuti in visita a Termoli.