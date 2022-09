Iorio: “Centrodestra sarà al Governo. Molise? Non siamo considerati”

Il suo orizzonte è quello delle elezioni regionali, non è un mistero. Ma Michele Iorio sa che prima di quella sfida c’è la battaglia delle elezioni nazionali. Per questo, dopo aver saltato la visita di Giorgia Meloni a Termoli causa Covid, non è potuto mancare all’inaugurazione della sede elettorale del candidato di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, proprio nella città adriatica.

“Il centrodestra sarà al Governo, giusto che ci siano rappresentanti del territorio” ha dichiarato davanti alla telecamera di Primonumero. “A livello nazionale contiamo come il due di picche? Sono d’accordo” ha ammesso, per poi tornare sul tema sanità. “Il commissariamento deve finire”.

Poi una considerazione su Forza Italia e Berlusconi. “Resta sempre un amico”.