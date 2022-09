Investimenti online: le proposte delle varie piattaforme

Le piattaforme di trading non sono tutte uguali, ma differiscono per una serie di caratteristiche, a partire dall’offerta commerciale proposta al cliente per arrivare fino alle diverse attività di investimento che rendono disponibili o ai mercati su cui permettono di operare. Queste differenze non rendono necessariamente migliore o peggiore una piattaforma rispetto ad altre; si tratta semplicemente di caratteristiche che possono essere più o meno interessanti per il singolo trader.

Cerchiamo di capire come differiscono tra di loro le proposte delle tante piattaforme disponibili in rete.

Come conoscere queste differenze

In Europa operano decine di piattaforme di trading diverse tra di loro. Per il singolo trader sarebbe arduo cercare di conoscere tutte le proposte disponibili, o quantomeno sarebbe dispendioso dal punto di vista del tempo. Fortunatamente è possibile conoscere le caratteristiche peculiari di ogni singola piattaforma approfittando delle informazioni che si trovano in rete, soprattutto sui siti che si occupano di trading in particolare, o più genericamente di investimenti e finanza. Basta leggere, per esempio, una recensione su FXORO per comprendere quali siano le principali caratteristiche di questo specifico broker e delle piattaforme di trading che propone ai suoi clienti.

Gli strumenti offerti

La principale differenza che rende diverse tra di loro le piattaforme di trading riguarda in sostanza il prodotto che offrono. Nel senso che esistono tanti diversi strumenti che si possono usare per investire: dai fondi comuni ai titoli azionari, dalle criptovalute fino agli strumenti derivati. La gran parte delle piattaforme tende a specializzarsi in uno, o in alcuni, di questi strumenti, per proporre ai propri clienti una selezione delle proposte finanziarie disponibili. Solo alcune offrono diversi strumenti; ad esempio alcune piattaforme di trading mettono a disposizione dei propri clienti sia speculazioni con strumenti derivati, sia la classica compravendita di titoli azionari. Una buona fetta delle piattaforme di trading propone i cosiddetti strumenti derivati, quali ad esempio ETF o CFD. Sono tra gli strumenti di trading quelli che offrono una soglia di rischio maggiore e, di conseguenza, anche quelli che propongono maggiore remunerazione. Esiste infatti una regola di fondo del trading: maggiore è il rischio e maggiore è il potenziale guadagno, e viceversa.

I mercati di riferimento

Anche per quanto riguarda i mercati su cui il trader può operare le piattaforme differiscono profondamente tra di loro. In buona parte dei casi la proposta di strumenti derivati spazia su molti mercati diversi, dal forex alla borsa ad esempio. Non è sempre così e ci sono delle piattaforme di trading specializzate in particolari mercati, si possono infatti trovare piattaforme completamente dedicate al trading sul forex, mentre altre si occupano esclusivamente al mondo dei fondi comuni o dei bond di Stato. Prediligere un mercato specifico consente di ridurre le conoscenze che si devono possedere per poter fare trading in modo efficace: in sostanza è più facile avere una profonda conoscenza dei prodotti proposti. Dipende però dal singolo trader la scelta, in quanto non tutti hanno la medesima visione. Alcuni infatti preferiscono le piattaforme che propongono asset di mercati diversi, per poter approfittare di un’offerta più ampia.