Stava lavorando in una cava a Longano, paese a poca distanza da Isernia, quando sarebbe caduto dal tetto di un camion, secondo le prime ricostruzioni. Si è temuto il peggio in seguito all’incidente sul lavoro accaduto questo pomeriggio (13 settembre) attorno alle 18.30. Protagonista un operaio di 36 anni di Isernia che è stato trasportato urgentemente dall’ambulanza del 118 in codice rosso.

Una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale ‘Veneziale’, l’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici che hanno escluso conseguenze più gravi. Stando a quanto si apprende da fonti interne al presidio sanitario, il 36enne avrebbe riportato un politrauma che ha interessato il bacino e la spalla.