Li chiamano NEET, sono i giovani (tra 15 e 29 anni) che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in un percorso di formazione. Ebbene, in Molise raggiungono un’altissima percentuale, il 27.7% (quindi sono più di 1 su 4) contro una media nazionale del 23.1%. In generale l’Italia da questo punto di vista è la peggiore di tutti i Paesi Ue. Nell’Unione europea la media è media 13,1%, ma se in Spagna è al 14,1% e in Polonia al 13,4%, in Germania e Francia è molto più bassa (9,2%).

Lo si evince dal nuovo rapporto “Alla ricerca del tempo perduto – Un’analisi delle disuguaglianze nell’offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana” lanciato oggi da Save the Children, l’Organizzazione internazionale da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro, in vista della riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico. A partire dal collegamento tra povertà materiale e educativa in Italia, il rapporto analizza alcuni deficit strutturali del sistema scolastico a livello nazionale e locale, in termini di spazi, servizi e tempi educativi, come mensa e tempo pieno, palestra e agibilità delle scuole.

L’aumento della povertà nelle famiglie mette a rischio anche i percorsi educativi dei minori. Già prima del conflitto in Ucraina, nel 2021, la povertà assoluta riguardava 1 milione e 382mila minori nel nostro Paese, il 14,2%, un dato in crescita rispetto al 2020 (13,5%). I ragazzi e le ragazze che non completano il percorso di studi in Molise sono il 7,6%, meno della media nazionale, mentre i livelli più alti si hanno in altre regioni del Sud. “Emerge infatti una forte disparità geografica. Nelle regioni meridionali infatti, nonostante una riduzione consistente avvenuta nell’ultimo anno in particolare in Puglia (-4,3%) e in Calabria (-3,8%), permangono percentuali di ‘dispersi’ alla fine del percorso di istruzione più elevate rispetto alla media nazionale, con una punta del 19,8% in Campania”, si legge nel report.

E poi ci sono i divari strutturali della scuola pubblica: spazi, tempi e servizi (come la mensa, il tempo pieno e la palestra) non sono uguali ad ogni latitudine.

L’assunto di Save the Children è che Nelle province italiane con più studenti in svantaggio socioeconomico e un’offerta di tempo pieno e mensa superiore al 50% il livello di apprendimento cresce di 10 punti percentuali. A riguardo, le classi della scuola primaria in Molise in cui manca il tempo pieno sono 699 e l’investimento annuo stimato per attivarlo è di 12,1 milioni di euro circa.

L’Organizzazione, impegnata in prima fila dal 2012 nella prevenzione della dispersione scolastica e nel contrasto alla povertà educativa in Italia, chiede di investire il 5% del PIL per una scuola con tempo pieno, mensa, palestre ed edifici scolastici adeguati per tutti, e di garantire un impiego mirato dei fondi PNRR sui territori con il maggior svantaggio educativo.

La campanella per la ripresa dell’anno scolastico in Italia e in Molise non suona solo – dunque – per studentesse e studenti, chiamati al ritorno in classe, ma riserva il suo tono più acuto e allarmante agli adulti e alla politica, per le debolezze di un sistema scolastico che, di fronte alle enormi sfide della crisi in atto, non è in condizioni adeguate per contribuire efficacemente ad invertire il ciclo negativo di povertà materiale ed educativa.

Anche perchè – ammonisce l’Organizzazione – l’impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e DAD, soprattutto tra i minori già in svantaggio socioeconomico.

“Il 9,7% degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si ritrova in condizioni di dispersione ‘implicita’, cioè senza le competenze minime necessarie (secondo gli standard INVALSI) per entrare nel mondo del lavoro o dell’Università, mentre il 12,7% dei minori non arriva neanche al diploma delle superiori, perché abbandona precocemente gli studi, e in Molise si raggiunge il 7,6%. Anche il confronto con l’Europa è pesante, visto che l’incidenza della dispersione scolastica, nonostante i progressi compiuti, in Italia resta tra le più elevate in assoluto dopo quella della Romania (15,3%) e della Spagna (13,3%), ed è ben lontana dall’obiettivo del 9% entro il 2030 stabilito dalla UE”.