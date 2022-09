Impressioni di settembre

Settembre è il mese dei bilanci e dei rendiconti, lo è per chi scrive, lo è un po’ per tutti, la luce e le temperature sfumano e ci si prepara alla routine di sempre fatta di lavoro e di impegni. Quest’anno è diverso, sembra esserci la consapevolezza forte del tempo che scorre, l’accorgersi della clessidra che lascia cadere i suoi granelli di polvere regalando sempre meno opportunità, si prende coscienza che si è superata la linea di mezzeria e che il percorso che ci attende è più breve di quanto si è percorso e sarà sicuramente meno piacevole. Ed il bilancio avviene in un’epoca più sospesa di altre, un’epoca di incertezze e di futuro non roseo, nel mezzo di una guerra che tende a globalizzarsi, di disperata ricerca di nuove fonti energetiche e con la coda di una pandemia che ha lasciato sul campo milioni di morti.

Non è più il settembre della mia giovinezza, ne ricordo uno in particolare alla fine degli anni 80: il diploma mi aveva regalato un viaggio all’estero, con gli amici di sempre a Vienna e nelle principali città austriache, partivamo una domenica pomeriggio ed il sabato eravamo nella piazza del paese con la luce spettacolare di una estate che non voleva morire e l’esaltazione della vigilia mentre si fantasticava su ciò che avremmo visto e fatto, discutendo sulla logistica delle tende e degli zaini, sul fornelletto da campeggio e pronti a prenderci quel pezzo d’Europa cerniera tra l’occidente ricco e il rumore sordo del Muro di Berlino che stava inesorabilmente crollando, regalandoci speranze e la visione ottimistica di un mondo più bello.

Ma forse eravamo noi, giovani al limitare dei 20 anni che non pensavamo allo scorrere della clessidra ma cercavamo solo di ritagliarci un posto comodo nel consesso civile. C’era la DC madre e matrigna che governava e dispensava ma noi, ragazzi del Manifesto e di Democrazia Proletaria, cercavamo ancora il Sol dell’Avvenir agitando i guanti rossi e le kefiah al collo giurando che mai ci saremmo piegati al Sistema.

Le impressioni di settembre del nuovo millennio, segnato dalla morte della sovrana più longeva, si fermano su una spiaggia ormai svuotata di un Adriatico triste e appiccicoso che guarda verso Sud, nella tristezza e nel grigiore di scirocco che fissa in maniera definitiva la fine di una lunga e caldissima estate.

E i pensieri corrono alle incertezze del momento: al pot-pourri politico che ha portato alla caduta del Governo Draghi e alle imminenti prossime elezioni, ad una guerra lunga ed estenuante che avrà solo vinti e che metterà in ginocchio un intero continente, alle discussioni che riprenderanno sul virus e sui vaccini rinforzati, ad una terra sfigurata da beghe politiche e da lotte di potere in cui prevale la rassegnazione del molisano medio.

I figli e nipoti di Gabriele Pepe, di Vincenzo Tiberio, del dottor Cardarelli, gli uomini e le donne discendenti da quel popolo che fece passare i Romani sotto le Forche Caudine, vivono una albagia che non deriva da un curioso mix di assenzio e valeriana, ma è frutto di decenni di malgoverno regionale, di sanità ridotta a brandelli dalle ottuse scelte ragionieristiche di governi centrali e da sprechi e privilegi dei vari governi regionali, dallo strapotere di lobbies autoreferenziali, è frutto inoltre di infrastrutture che non decollano e di un turismo che si accontenta di briciole per preservare un presunto scrigno di bellezza, è frutto della mancanza di iniziativa dei più, cullati dalle entrate fisse e dai redditi di cittadinanza dispensati a torto o a ragione.

Si vivono con rassegnazione e distacco i caroselli elettorali di illustri politici ed imprenditori imposti da Roma con la certezza dello scranno in Parlamento ma poi, in fondo, siamo poi sicuri che i politici del posto rappresenterebbero meglio gli interessi di una piccola Regione che per molti non esiste e che non dovrebbe esistere? La storia sembra dirci esattamente il contrario.

Si vive con rassegnazione la scomparsa della più importante squadra di calcio regionale condannata dall’inesperienza e dal pressapochismo di presunti manager di fondi di investimento stranieri, squadra che peraltro aveva rappresentato degnamente e con orgoglio un’intera regione sui campi di calcio infuocati e passionali della serie C.

L’albagia e la rassegnazione accompagneranno l’anima di questa terra ancora per parecchio tempo, i giovani studiano e abbandonano il Molise, gli anziani continuano a popolare piccoli borghi senza futuro depauperati di popolazione e di piccole attività economiche che chiudono, il ceto produttivo conserva piccole nicchie di privilegio mentre tutto intorno muore, con una classe politica defunta da tempo che continua a suonare sul ponte del Titanic mentre affonda.

Le voci degli ultimi bagnanti presenti sulla spiaggia ormai deserta sembrano risvegliare chi scrive, contagiato anch’egli dall’albagia e dalla rassegnazione che quindici anni di Molise sono stati capaci di infondergli, il pensiero corre alle accuse di fascismo che investono il partito della futura Premier, alla pochezza di una sinistra svuotata di tutto che demonizza e non controbatte, al populismo e al qualunquismo dell’ex Premier dal ciuffo affascinante e idolo di tante donne, sì lui, quello che si affacciava in Tv nel periodo più buio della pandemia col suo liberticida “…consentiamo altresì…”, un mix orrendo di nostalgie del tempo che fu e di plurale majestatis non richiesto…..non si parla di programmi e di visioni del futuro, anche la politica nazionale è oramai una piece di Ionesco o di Beckett, ma una piece di serie C.

E’ tempo di salutare la spiaggia e avviarsi verso l’autunno che spalanca le porte, il parallelo tra il settembre di 30 anni fa e quello attuale sembra esaurirsi ma forse è solo il tempo che passa e che ci fa guardare con occhi diversi gli stessi avvenimenti sotto la lente di un’altra prospettiva, a 20 anni avevamo il tempo e l’universo davanti, a 50 selezioniamo ciò che davvero ci interessa una volta caduti gli ideali e quella voglia di lottare, avevamo il tempo anche per la galera come diceva De Andrè nella Canzone del maggio, ora abbiamo solo il tempo per pensare.