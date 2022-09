Un altro pezzo del Molise ‘internazionale’ nel Campobasso 1919: Angelo Pasto, imprenditore originario di Ururi e numero uno dello Stanford Properties Group con sede a Montreal, ha deciso di investire nel progetto del patron americano Matt Rizzetta. La società canadese, uno maggiori gruppi di sviluppo immobiliare sui mercati di Montreal e Toronto, è il nuovo sponsor del club. “Angelo Pasto e il suo gruppo condivideranno il nostro progetto per il Campobasso 1919, li ringraziamo per questo. Porteremo il nome di Campobasso in giro per il mondo”, ha annunciato il presidente rossoblù. “Il Campobasso 1919 rappresenta la rinascita di una regione che è stata a lungo sottovalutata”, ha osservato l’imprenditore che si definisce “un molisano fiero delle sue radici”.

Il nome Stanford Properties Group sarà presente come sponsor sulla parte posteriore della maglia nella stagione 2022 e 2023. Ma l’impegno non si fermerà solo al mondo calcistico: in cantiere ci sono iniziative per i molisani all’estero e per i supporters del Campobasso 1919 che vivono in Italia e in Nord America.

Anche se si ripartirà dal calcio regionale di Eccellenza, la nuova avventura è stata come una ‘scossa’ e ha ridato vita ai tifosi del Lupo: molti si stanno mobilitando per seguire la squadra al Civitelle di Agnone, dove la formazione allenata da mister Pino di Meo debutterà domenica prossima (18 settembre).

La società sta allestendo la rosa: in rossoblù tornerà a giocare Albino Fazio, centrocampista forte e di esperienza, classe 1990. Il suo è un gradito rientro: l’ultima volta, con il Campobasso, ha disputato la serie D nella società guidata da Giulio Perrucci, Edoardo Falcione e Antonio Minadeo.

Torna nel capoluogo anche Nicola Vanzan, laterale sinistro classe ’99. “Non vedo l’ora di cominciare, ci vediamo presto”, ha postato sui social per annunciare ai tifosi molisani il suo ritorno. Anche Cristian Cicioni, preparatore dei portieri nelle passate stagioni, ha abbracciato il progetto di Matt Rizzetta.

I nuovi volti: la società ha ingaggiato il centrocampista Lucio Di Lollo, classe 1993, ex Agnone (la sua città di origine), ex Isernia e Notaresco. Nel settore nevralgico del campo giocherà Daniele Dibari (2001), ex Castrovillari e Cavese. Infine, per il club rossoblù hanno firmato due calciatori olandesi: il centrocampista Kenneth Duah (2001), proveniente dalla Youth Academy del Queens Park Rangers FC,. e Alvin Daniels, ala destra classe 1994.