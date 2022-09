Illuminare il giardino: con questi suggerimenti è più semplice

Arredare un giardino vuol dire anche pensare a come mettere in risalto gli spazi con dispositivi di illuminazione appropriati. Per esempio, si potrebbero utilizzare dei fari a led comprati approfittando degli incentivi fiscali in vigore. Da questo punto di vista il bonus mobili è un’opportunità che vale la pena di cogliere al volo, visto che consente di usufruire di un rimborso Irpef al 50% per tutte le spese fino a un massimo di 10mila euro. Ma quali sono i prodotti a cui conviene affidarsi per illuminare il giardino? Per esempio le lampade da esterno a led, che vantano standard di efficienza molto elevati.

Tecnologia led: pregi e caratteristiche

Ormai da qualche anno la tecnologia led è una fedele compagna della nostra quotidianità, e in tanti hanno verificato in prima persona le caratteristiche tecniche che contribuiscono alla sua convenienza e a renderla tanto apprezzabile. Come noto, il vantaggio più significativo che caratterizza questa soluzione ha a che fare con il risparmio energetico che ne deriva. Se si ha in mente di comprare un impianto di illuminazione per uno spazio outdoor come il giardino, bisogna sapere che il mercato mette a disposizione una vasta gamma di led, e ciascuna di esse ha caratteristiche peculiari che meritano di essere conosciute.

Quanto è importante l’efficienza luminosa

Tra i fattori che vanno presi in considerazione prima di un acquisto non si può sottovalutare l’efficienza luminosa: è un aspetto molto importante per poter usufruire di un risparmio energetico che si auspica alto. Ma che cos’è di preciso l’efficienza luminosa? Essa può essere definita come il rapporto fra la luce generata e l’energia consumata. Maggiore è tale rapporto, minori sono i consumi. Più in sintesi, il livello di efficienza luminosa risulta inversamente proporzionale rispetto alla spesa che sarà necessario sostenere per illuminare il giardino di casa. Il valore medio di efficienza luminosa per gli apparecchi a led presenti in commercio in questo momento si aggira intorno ai 100 lumen per watt. Per le soluzioni che presentano chip led da 240 lumen per watt, invece, è assicurata un’efficienza luminosa di più di 200 lumen per watt.

Guida all’acquisto

Al di là del prodotto che ci si propone di comprare, nel momento in cui ci si cimenta nello studio dell’illuminazione di un ambiente outdoor come il giardino di casa è bene prestare attenzione affinché non restino delle aree al buio. Occorre fare in modo che la luce sia distribuita in maniera omogenea, affinché il giardino sia illuminato in maniera efficace, anche per una questione di sicurezza. Quando si studia il progetto di illuminazione bisogna considerare le caratteristiche di irradiamento luminoso dei vari punti luce.

La messa in posa

La messa in posa è un aspetto a cui deve badare l’elettricista, che è il professionista deputato a valutare l’orientamento dei diversi dispositivi. Per esempio, è auspicabile che i fai da esterno e i lampioncini siano orientati verso il basso, affinché non si superi mai la linea di orizzonte. Dal punto di vista dei costi, qualora si possa beneficiare di una progettazione professionale il livello di efficienza sarà più alto del 300% di quello che viene garantito da una progettazione non ottimale, anche perché devono essere calcolati anche i consumi di servizio. È molto importante posizionare con attenzione i fari e i lampioncini, per non avere disagi a livello di disomogeneità di illuminazione: questo è un fattore molto importante per evitare la presenza di angoli bui. Tanto più elevata è l’illuminazione degli spazi outdoor, quanto più difficile risulta per i malintenzionati e i ladri penetrare furtivamente in casa.

Acquistare online il led per il giardino