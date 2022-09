Il tracollo maggiore dell’affluenza è in Molise (-15%). Quasi un elettore su due in regione diserta le urne

È proprio il Molise la regione italiana che ha ‘perso’ più elettori rispetto alle politiche del 2018. Il calo nell’affluenza è stato generalizzato, certo (mediamente in Italia del -9%) ma al Sud il tracollo è stato più marcato. A guidare questa ‘classifica’ proprio il Molise che a urne chiuse ha fatto registrare un -15.09% di votanti (5 anni prima oltre 71.6%, ora poco più di 56.5%).

Si dirà che il Molise è in buona compagnia ma la verità è che – eccezion fatta per la Campania che ha avuto una ‘emorragia’ di votanti simile (-15.91%) – gli altri territori del Mezzogiorno interessati da questa tendenza lampante sono a una certa distanza. Dopo Molise e Campania ci sono infatti Calabria (-12.95%), Puglia (-12.52%), Sardegna (-12.35%), Basilicata (-12.34%), Abruzzo (-11.26%). Calo sostanzioso anche in Valle d’Aosta (-11.68%) e a seguire in Umbria (-9.4%).

A distanza, sotto il -9% e sopra l’8%, ci sono nell’ordine Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Marche, Veneto, Lazio e Trentino Alto Adige. Poi ci sono la Liguria con il suo -7.8% e la Toscana con -7.7%. Tra il -6% e il -7% si collocano Lombardia ed Emilia-Romagna. La regione dove si è votato di più è invece la Sicilia (il calo è stato del -5.41%) ma va considerato che nell’isola si votava contestualmente anche per le Regionali.

Un dato – quello della disaffezione dei cittadini molisani elettori – su cui sarà bene interrogarsi. Quasi un avente diritto su due ieri ha scelto di non recarsi al seggio elettorale. Le elezioni politiche del 25 settembre verranno ricordate anche come quelle in cui l’affluenza è stata la più bassa dal 1948 ad oggi. Il dato molisano è, in questo contesto, quello più esasperato.