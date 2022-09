Il Termoli si rituffa sul mercato, arriva l’esperto attaccante Defendi

Dopo il brutto avvio di campionato, con tre sconfitte sue tre gare che si aggiungono al Ko all’esordio in Coppa Italia Dilettanti, il Termoli calcio si rituffa sul mercato con l’ingaggio di un nuovo attaccante. Si tratta dell’esperto Edoardo Defendi, 31 anni.

“Classe 1991 attaccante di 182 cm, nell’ultimo anno ha vinto il campionato di serie D e Poule Scudetto con la Recanatese. Cresciuto calcisticamente nel Brescia per lui tanta esperienza in serie C con le maglie di Feralpi Salò, San Marino, Como dove vince campionato di C, Arezzo, Melfi, Santarcangelo, Lumezzane, Pro Patria, Cuneo collezionando più di 180 partite e circa 50 goal”.

Così lo presenta il club giallorosso in attesa di vederlo in campo. La quarta giornata del girone F di serie D è suddivisa fra oggi, con tre anticipi, e le altre gare che si disputeranno mercoledì prossimo 28 settembre per non essere in concomitanza con le Elezioni Politiche di domani.

Mercoledì al Cannarsa alle 15 è attesa la formazione del Porto d’Ascoli.