Matt Rizzetta, il socio americano del Campobasso calcio, torna nel capoluogo (a cui è rimasto particolarmente legato). Lo farà investendo in un nuovo progetto calcistico in città. Lo ha annunciato oggi pomeriggio, 8 settembre, a distanza di poche ore dall’esito della sentenza dei giudici del Tar Lazio: i Lupi non potranno essere riammessi alla serie D, come deciso al Tribunale amministrativo.

Il proprietario della North Sisxth Group è pronto a rilanciare una delle squadre della città capoluogo: “La NSG comunica che, nonostante avessimo deciso di non procedere con interventi diretti qualora ci fosse stato il ricorso al TAR, l’amore verso questa città nonché i messaggi ricevuti in questi giorni da tutti coloro che, sparsi nel mondo, amano Campobasso, ci hanno spinto a non abbandonarla nel momento del bisogno. Pertanto abbiamo avviato i contatti con una squadra locale per cercare di risollevare le sorti del calcio Campobassano e riportarlo dove merita con un progetto ambizioso e pluriennale. Siamo fiduciosi sul buon esito della vicenda e forniremo tutti i dettagli a tempo debito“.

Non dice di più Rizzetta che mantiene lo stretto riserbo sulla trattativa che probabilmente, stando alle voci circolate negli ambienti calcistici, è stata avviata con il Campobasso 1919, sodalizio dell’imprenditore casertano Angelo Rispoli che milita nel torneo di Eccellenza. Tutto sarà svelato nel giro di qualche giorno, quando sarà tutto ufficializzato. Intanto la notizia è stata una ventata di aria fresca che è riuscita – almeno in parte – a spazzare via il pessimismo di queste ultime settimane nerissime legate all’addio dalla serie C e al tramonto del club di Mario Gesuè.