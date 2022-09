Il progetto europeo “Framesport” al Salone del Camper di Parma

Non solo promozione turistica nello stand della Regione Molise al Salone del Camper ma anche incontri informativi su progetti europei.

Lo staff dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, presente all’evento fieristico di Parma, ha promosso il Progetto Transfrontaliero Italia-Croazia: “Framesport” di cui è partner.

Le dottoresse Rita Cannarsa e Laura Sterlacci con il dottor Stefano Rinaldi si sono dedicate oltre alla promozione turistica del Molise anche alla divulgazione e promozione dell’Interreg con particolare riferimento al ruolo dei piccoli porti turistici dell’Adriatico.

“Framesport” ha come obiettivo l’elaborazione di un quadro strategico per lo sviluppo e pianificazione di piccoli porti lungo le coste adriatiche. Punta, ancora, a sostenere ed enfatizzare il ruolo degli scali come importanti porte dei territori interni dell’Adriatico. Con l’Interreg i piccoli porti diventano motori della crescita sostenibile delle aree costiere e interne.

Sedici i partner del Progetto Transfrontaliero, di cui 8 italiani e 8 croati. Tra le attività in programma: il rafforzamento delle competenze transfrontaliere, l’implementazione di soluzioni elettroniche innovative per la gestione intelligente dei servizi portuali.