Il miglio nero: discarica a cielo aperto tra Campomarino e Nuova Cliternia

Un lettore denuncia lo stato di incuria e abbandono e documenta con foto inequivocabili lo stato di degrado della provinciale che da Campomarino porta al borgo di Nuova Cliternia. Ne riportiamo il contenuto integralmente.

Spett.le redazione, mi permetto di scrivervi per denunciare l’ennesima discarica abusiva sotto gli occhi di tutti e che continua a giacere al suo posto come fosse il suo posto naturale, sì immerso nella natura.

Qualche anno fa abbiamo già denunciato (io e mia moglie) direttamente all’assessore il medesimo episodio, e devo riconoscere il tempestivo intervento per la bonifica del luogo, ma il problema è che all’inciviltà non c’è un limite, non viene attuato alcun strumento che debelli del tutto questo scempio. Ormai questa strada, la provinciale che collega la statale 16 al borgo di Nuova Cliternia, è in completo stato di abbandono, incuria e sporcizia ovunque. Si trova di tutto: elettrodomestici, scarti edili, materassi, pneumatici e rifiuti di ogni genere, buttati lì nella natura come se quel posto non fosse di nessuno. Ogni volta che attraverso questa strada è una tristezza desolante osservare tutto ciò… A volte mi chiedo se gli occhi li ho solo io, eppure è una strada molto trafficata, ma molto molto trascurata.

Magari, sul vostro sito, gli occhi che fanno finta di non vedere vedranno meglio, perchè le foto parlano da sole. Vi ringrazio per la vostra attenzione, con la speranza che tante voci diventino un buon coro. Buon lavoro.