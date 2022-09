Il maltempo colpisce il Basso Molise: allagata la strada provinciale 150

Il maltempo che sta interessando il Molise oggi 1 settembre ha provocato disagi sulle strade a causa di allagamenti che hanno messo a rischio la circolazione, in particolare sulla Sp 150 che da Palata conduce sulla Fondovalle del Biferno.

“Si avvisa la cittadinanza che a causa del forte temporale la Strada Provinciale 150, che collega il nostro Comune con la fondovalle Biferno è allagata in molti tratti, con la presenza di fango e detriti. Si prega di prestare la massima attenzione.

Abbiamo provveduto a segnalare la criticità alla Provincia al fine di poter intervenire per pulire la strada e ripristinare la circolazione” così il Comune di Palata su Facebook.

Ma allagamenti si sono verificati anche nell’area del fortorino e più nello specifico a San Giuliano di Puglia, dove le forti piogge di questo pomeriggio hanno provocato uno smottamento. La terra è franata sulla strada, provocando rallentamenti.

Allagamenti, come avviene quasi sempre quando la pioggia è abbondante in un lasso di tempo ristretto, anche sulla Fondovalle Sinarca. I vigili del fuoco non hanno dovuto fare interventi specifici – almeno fino al pomeriggio inoltrato – ma le previsioni meteo annunciano altra pioggia nelle prossime ore. Un miglioramento si avrà a partire da domani 2 settembre e ancor più nel fine settimana quando ci sarà un rialzo delle temperature, scese in queste ore sotto i 20 gradi anche in Basso Molise.