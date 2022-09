L’edizione 2023 del Giro d’Italia partirà dalla via Verde Costa dei Trabocchi, la ciclabile che collega gran parte della costa adriatica abruzzese e che viene frequentata abitualmente anche da tantissimi molisani appassionati di due ruote a pedali. Inoltre sembra molto probabile che la terza tappa del Giro attraversi il Molise.

Sarà una partenza originale e una sorta di omaggio al ciclismo inteso come possibilità turistica quella del prossimo 6 maggio quando prenderà il via il Giro d’Italia 2023 con una cronometro individuale di 18,4 km che si articolerà in gran parte sulla Via Verde, nel tratto di pista ciclabile da Fossacesia Marina a Ortona.

Si tratta di un tratto di pista ciclabile che costeggia la ferrovia adriatica da un lato e soprattutto la costa abruzzese dall’altro, con un panorama mozzafiato di cui possono godere podisti e cicloamatori che ogni giorno la percorrono. Fra loro chiaramente anche tanti molisani, molti dei quali amano andare sulla Via Verde dopo aver percorso la ciclabile che da San Salvo Marina si connette con Vasto Marina e dopo una piccola deviazione in strada arriva proprio sulla Via Verde.

La grande ciclabile intitolata ai trabocchi, le antiche macchine da pesca abruzzesi, prosegue poi verso nord ma come sanno tanti i cicloamatori purtroppo ci sono delle interruzioni sul percorso, in particolare a Punta Penna, a Casalbordino Lido e a Torino di Sangro dove una frana spezza il tracciato.

La speranza è che l’arrivo del Giro d’Italia possa fare da stimolo anche in questo senso per l’ultimazione dell’opera e magari anche per il Molise che intende realizzare nei prossimi anni una pista ciclabile sullo stesso modello, vale a dire costeggiando l’intero litorale.

Ma per gli appassionati di ciclismo locali le belle notizie non finiscono qui perché la seconda tappa prevista per domenica 7 maggio partirà da Teramo e arriverà a San Salvo, quindi a brevissima distanza dal Molise.

La terza tappa lunedì 8 maggio scatterà invece da Vasto con destinazione Sud anche se il tracciato completo non è stato ancora svelato si può ipotizzare che la carovana rosa attraverserà il Molise. La settima tappa vedrà invece l’arrivo in salita a Campo Imperatore. Gli organizzatori del giro d’Italia sveleranno l’intero percorso lunedì 17 ottobre.