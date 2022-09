Il garbino rianima il fuoco: grosso incendio a Rio vivo, in salvo le case

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato questo pomeriggio attorno alle 18 a Rio vivo, zona costiera a sud di Termoli dove sorgono diverse case. Alcune abitazioni sono state lambite dalle fiamme propagate anche a causa del vento di garbino che sta spirando da stamattina rendendo l’aria particolarmente calda e con temperature prettamente estive.

Il fuoco si è sviluppato su delle cannucce in terreni incolti ed è stato necessario l’intervento di ben tre squadre dei Vigili del Fuoco, due da Termoli e una da Santa Croce di Magliano, per domare l’incendio e tenerlo sotto controllo. Per alcuni minuti si è temuto per le famiglie residenti in quell’area rurale di via Rio vivo ma per fortuna il lavoro del 115 è stato efficace e non c’è stato bisogno di evacuare nessuno.

Le operazioni sono andate avanti anche dopo il tramonto per la bonifica, mentre le fiamme sono state notate anche da diversi punti dell’area sud di Termoli, come in questo video amatoriale.

Altri incendi hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in Molise in queste ore, rispettivamente a Casacalenda, San Martino in Pensilis, Portocannone e Guglionesi e da ultimo Rotello. Tutte le squadre del Comando provinciale di Campobasso, oltre a squadre della Protezione civile, al lavoro per questa emergenza senza fine.