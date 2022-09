Il Csv Molise lancia la campagna per diventare volontari

“Il CSV Molise è al tuo fianco in una scelta che ti cambierà per sempre”, questo lo slogan che fa da sfondo al nuovo video promozionale della campagna ‘Dona il tuo tempo, diventa volontario’ pubblicato online in queste ore.

Il Centro di servizio ha inteso rilanciare l’iniziativa partita all’inizio di dicembre del 2021 visti i numerosi consensi riscontrati e l’adesione che diverse associazioni hanno registrato da parte di operatori pronti a sposare le varie cause in capo al Terzo Settore.

Il video ritrae paesaggi del Molise, ripresi dall’alto con un drone, che vengono idealmente attraversati dai volontari.

Persone di diverse provenienze geografiche si ritrovano insieme a lottare pacificamente e col sorriso per migliorare la vita del prossimo. Tutte loro, attraverso attività solidali, scoprono la bellezza di donare il tempo. Dedicare alcune ore delle proprie giornate al volontariato arricchisce l’animo e questo concetto è ciò che ha animato il CSV Molise nell’ideare la campagna.

Nel ’breve film’ realizzato dal Centro di servizio, con la partecipazione di 13 volontari, alcuni luoghi simbolo del Molise come il Castello Monforte di Campobasso, la Fontana Fraterna di Isernia, il borgo antico e il Castello Svevo di Termoli diventano la meravigliosa cornice di attività volte unicamente a sostenere cause benefiche.

Il video è visibile sul canale Youtube, sui profili Facebook, Instagram e Linkedin del CSV Molise.

CLICCARE QUI.

Chiunque volesse aderire all’iniziativa e quindi iniziare a vivere un’esperienza unica, in cui la gratuità è l’unico valore da donare e da donarsi, può contattare telefonicamente gli uffici di Campobasso, Isernia e Termoli oppure inviare una mail a: segreteria@csvmolise.it.